Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

ХК Київ Кепіталз розгромив естонський Пантер та очолив турнірну таблицю Балтійської ліги

Олексій Мурзак — 8 жовтня 2025, 21:32
ХК Київ Кепіталз розгромив естонський Пантер та очолив турнірну таблицю Балтійської ліги
ХК Київ Кепіталз

У середу, 8 жовтня, Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, впевнено перегравши ХК Пантер.

Гра завершилася з рахунком 8:3.

Завдяки цій перемозі український клуб очолив турнірну таблицю чемпіонату, маючи в активі 15 очок.

У поточному чемпіонаті команди вже зустрічалися між собою, тоді перемогу 2:1 також святкували хокеїсти київського колективу.

Хокей – Балтійська ліга
Регулярний чемпіонат, 8 жовтня

Пантер – Київ Кепіталз 3:8 (1:2, 1:4, 1:2)

Шайби: 1:0 – 1:34 Федоровітс, 1:1 – 6:09 Кривоножкін, 1:2 – 18:04 Гончаренко, 1:3 – 20:18 Боярунс, 2:3 – 23:19 Ловков, 2:4 – 25:04 Новіковс, 2:5 – 30:18 Боярунс, 2:6 – 31:50 Зелтс, 3:6 – 45:43 Васьонкін, 3:7 – 48:00 Зелтс, 3:8 – 57

Standings provided by Sofascore

Раніше повідомлялося, що нападник Київ Кепіталз Крістіанс Зелтс має сплатити штраф у розмірі 17 000 євро, втратить водійські права на п'ять років, а також має відпрацювати 140 годин громадських робіт.

Балтійська Ліга Київ Кепіталз

Балтійська Ліга

Гравець Київ Кепіталз отримав 17 тисяч євро штрафу та 140 годин громадських робіт за рішенням суду
Лідер збірної Естонії пояснив, чому обрав Київ Кепіталз для продовження кар'єри
Київ Кепіталз з різницею в 5 шайб переграв литовський клуб у Балтійській лізі
Київ Кепіталз поверне до складу канадського форварда
Відіграли три шайби, але не перемогли: Київ Кепіталз в оветраймі програв Лієпаї

Останні новини