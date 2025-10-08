ХК Київ Кепіталз розгромив естонський Пантер та очолив турнірну таблицю Балтійської ліги

У середу, 8 жовтня, Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, впевнено перегравши ХК Пантер.

Гра завершилася з рахунком 8:3.

Завдяки цій перемозі український клуб очолив турнірну таблицю чемпіонату, маючи в активі 15 очок.

У поточному чемпіонаті команди вже зустрічалися між собою, тоді перемогу 2:1 також святкували хокеїсти київського колективу.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 8 жовтня

Пантер – Київ Кепіталз 3:8 (1:2, 1:4, 1:2)

Шайби: 1:0 – 1:34 Федоровітс, 1:1 – 6:09 Кривоножкін, 1:2 – 18:04 Гончаренко, 1:3 – 20:18 Боярунс, 2:3 – 23:19 Ловков, 2:4 – 25:04 Новіковс, 2:5 – 30:18 Боярунс, 2:6 – 31:50 Зелтс, 3:6 – 45:43 Васьонкін, 3:7 – 48:00 Зелтс, 3:8 – 57

Раніше повідомлялося, що нападник Київ Кепіталз Крістіанс Зелтс має сплатити штраф у розмірі 17 000 євро, втратить водійські права на п'ять років, а також має відпрацювати 140 годин громадських робіт.