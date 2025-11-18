Баффало розгромив Едмонтон, Кепіталз переграли Лос-Анджелес в НХЛ
У ніч з 17 на 18 листопада відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.
Флорида та Ванкувер провели надрезультативний матч, закинувши 13 шайб на двох, а Баффало розгромило Едмонтон. Також важку перемогу здобув Вашингтон Кепіталз, здолавши Лос-Анджелес.
НХЛ – регулярний чемпіонат
18 листопада
Баффало – Едмонтон 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Бостон – Кароліна 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Вашингтон – Лос-Анджелес 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Флорида – Ванкувер 8:5 (2:2, 3:1, 3:2)
Коламбус – Монреаль 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 2:1 після булітів)
Анахайм – Юта 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0 ОТ)
Напередодні Тампа-Бей розгромно поступилась Ванкуверу, а Піттсбург розібрався із Нешвіллом.