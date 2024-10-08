Українець Чолач розпочне сезон у складі команди ECHL

Український хокеїст Артур Чолач увійшов до списку гравців Тахо Найтс Монстерс, які розпочнуть підготовку до сезону ECHL-2024/25.

Про це повідомила клубна пресслужба.

21-річний Чолач був обраний на драфті НХЛ-2021 під №190 командою Вегас Голден Найтс. Він став першим українцем з 2007 року, якого було обрано на драфті.

Вегас має на нього права до липня 2025. Тахо влітку домовився про співпрацю з клубом НХЛ. До команди ліги ECHL він приєднався з Гендерсон Сілвер Найтс, який грає в АХЛ – другій за силою лізі Північної Америки.

В Україні Чолач виступав за Білий Барс та Сокіл. Артур грав за збірну України у кваліфікації на Олімпіаду-2026, але за 3 гри захисник очок не набрав.