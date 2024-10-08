Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Українець Чолач розпочне сезон у складі команди ECHL

Руслан Травкін — 8 жовтня, 00:19
Українець Чолач розпочне сезон у складі команди ECHL
x.com/Knight_monsters

Український хокеїст Артур Чолач увійшов до списку гравців Тахо Найтс Монстерс, які розпочнуть підготовку до сезону ECHL-2024/25.

Про це повідомила клубна пресслужба.

21-річний Чолач був обраний на драфті НХЛ-2021 під №190 командою Вегас Голден Найтс. Він став першим українцем з 2007 року, якого було обрано на драфті.

Вегас має на нього права до липня 2025. Тахо влітку домовився про співпрацю з клубом НХЛ. До команди ліги ECHL він приєднався з Гендерсон Сілвер Найтс, який грає в АХЛ – другій за силою лізі Північної Америки.

В Україні Чолач виступав за Білий Барс та Сокіл. Артур грав за збірну України у кваліфікації на Олімпіаду-2026, але за 3 гри захисник очок не набрав.

АХЛ Вегас НХЛ хокей Артур Чолач

хокей

Бостон зберіг у складі голкіпера збірної США, підписавши з ним контракт на 66 млн доларів
52-річний Ягр пояснив, чому у такому солідному віці продовжує грати
Клуб НХЛ присвятив логотип українській громаді провінції Манітоба
НХЛ доведеться заплатити Україні мільярди доларів: Гашек знову розкритикував лігу через велику кількість росіян
Дніпро зіграє проти Харківських Берсерків, Київ Кепіталз поміряється силами з Тризубом у матчах 1/4 фіналу Кубку України

Останні новини