Двоє кандидатів до національної збірної України змінили клуби за кордоном

Двоє кандидатів до національної збірної України з хокею Артем Бузоверя та Богдан Панасенко змінили клубні прописки за кордоном.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Так, Бузоверя після 11 років виступів в США виступатиме у Великій Британії за клуб Coventry Blaze, який є чемпіоном Континентального Кубку 2024/25.

У попередньому сезоні він відіграв 32 матчі за Bentley University в NCAA, закинув 6 шайб та віддав 9 передач. З українцем в складі команда стала чемпіонами. Крім того, Бузоверя очолив рейтинг команди з найкращим відсотком виграних вкидань 57,4%

Водночас Панасенко змінює клуб в Альпійській лізі. Попередній сезон він провів в словенському Цельє, зіграв 33 матчі, в яких закинув 11 голів та віддав 22 результативні передачі.

Цього року Богдан гратиме за Сісак з Хорватії. Команда українця візьме участь в першому раунді Континентального Кубку в групі А.

Раніше повідомлялося, що нападник національної збірної України Ілля Коренчук переходить до клубу Milton Keynes Lightning з NIHL, другого за силою чемпіонату Великої Британії.