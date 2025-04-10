Зіграв на 10 чемпіонатах світу: зірка норвезького спорту завершив кар'єру
Легенда норвезького хокею Александр Бонсаксен вирішив завершити хокейну кар'єру.
Про це 38-річний спортсмен заявив у соцмережах.
"У всіх нас є термін придатності! Хокей – це моє перше кохання. Ти був усім для мене і дав мені все, про що я міг побажати.
Я завжди вдячним буду за ту подорож, яку я пройшов, за всіх людей, яких я зустрів. Ви допомогли сформувати мене як особистість.
Всі хлопці, з якими я ділив роздягальню, менеджери, тренери, інші люди підтримки, всі, хто працював у різних клубах та навколо них, де я грав, я вам щиро вдячний", – написав Бонсканен.
За кар'єру захисник виступав за Волеренгу, МоДо (Фінляндія), Сундсваль (Швеція), Регле (Швеція), Таппару (Фінляндія) і КооКоо (Фінляндія).
За збірну Норвегії зіграв на 10 чемпіонатах світу, а також трьох Олімпійських іграх. Загалом на ОІ провів 13 матчів і закинув 2 шайби.
Нагадаємо, легенда пляжного волейболу Філ Далгауссер вирішив завершити кар'єру в 45-річному віці.