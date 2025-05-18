Гравець збірної Словаччини прокоментував розгромну поразку від Канади

Нападник збірної Словаччини Адам Сікора висловився про поразку канадцям (0:7) на чемпіонаті світу з хокею.

Слова форварда передає Sport.aktuality.sk.

"Я дуже чекав такі матчі. Я вдячний за них. Гра проти таких хокеїстів може дуже мотивувати мене. Це був для мене великий життєвий урок.

А особливо атмосфера та кількість словацьких уболівальників, які прийшли, справді рухають мене вперед. Я той тип гравця, якого це справді рухає вперед.



Це чудова мотивація для кожного – мати можливість порівняти себе з такими гравцями та побачити, скільки роботи нам ще потрібно виконати, щоб бути на тому ж рівні, що й вони", – сказав Адам Сікора.