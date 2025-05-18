Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Гравець збірної Словаччини прокоментував розгромну поразку від Канади

Руслан Травкін — 18 травня 2025, 11:43
Гравець збірної Словаччини прокоментував розгромну поразку від Канади
Адам Сікора
Скриншот

Нападник збірної Словаччини Адам Сікора висловився про поразку канадцям (0:7) на чемпіонаті світу з хокею.

Слова форварда передає Sport.aktuality.sk.

"Я дуже чекав такі матчі. Я вдячний за них. Гра проти таких хокеїстів може дуже мотивувати мене. Це був для мене великий життєвий урок.

А особливо атмосфера та кількість словацьких уболівальників, які прийшли, справді рухають мене вперед. Я той тип гравця, якого це справді рухає вперед.

Це чудова мотивація для кожного – мати можливість порівняти себе з такими гравцями та побачити, скільки роботи нам ще потрібно виконати, щоб бути на тому ж рівні, що й вони", – сказав Адам Сікора.

На професійному рівні 20-річний виступає за Хартфорд з АХЛ. На драфті-2023 його обрав Нью-Йорк Рейнджерс під №63. 

Нагадаємо, з результатами матчів ЧС за 17 травня можна ознайомитися ТУТ

хокей Чемпіонат світу з хокею 2025 Збірна Словаччини з хокею

Збірна Словаччини з хокею

Канада з дублем Кросбі "анігілювала" Словаччину, результативна гра США та Німеччини на чемпіонаті світу-2025
Швеція розбила Латвію, невпевнений успіх США, перша перемога Данії на чемпіонаті світу-2025
Чехія та Швеція продовжили свої переможні серії, Швейцарія шокувала США на чемпіонаті світу-2025

Останні новини