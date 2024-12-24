Київ Кепіталз впевнено переграв Кременчук у матчі чемпіонату України

У вівторок, 24 грудня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому зустрічались Київ Кепіталз та Кременчук.

Поєдинок завершився комфортною перемогою столичного колективу із рахунком 3:0.

Кепіталз провели дуже впевнений матч, забивши по одній шайбі у кожному періоді.

Чемпіонат України з хокею

24 грудня

Київ Кепіталз – Кременчук 3:0 (1:0 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Моксунен, 04:52, 2:0 – Черненко, 04:50, 3:0 – Панченко, 01:03

Нагадаємо, що вчора головний аутсайдер чемпіонату Крижинка змогла двічі забити Соколу, але все одно зазнала розгромної поразки.