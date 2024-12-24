Київ Кепіталз впевнено переграв Кременчук у матчі чемпіонату України
Київ Кепіталз
instagram.com/kyivcapitals.hc
У вівторок, 24 грудня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому зустрічались Київ Кепіталз та Кременчук.
Поєдинок завершився комфортною перемогою столичного колективу із рахунком 3:0.
Кепіталз провели дуже впевнений матч, забивши по одній шайбі у кожному періоді.
Чемпіонат України з хокею
24 грудня
Київ Кепіталз – Кременчук 3:0 (1:0 1:0, 1:0)
Шайби: 1:0 – Моксунен, 04:52, 2:0 – Черненко, 04:50, 3:0 – Панченко, 01:03
Нагадаємо, що вчора головний аутсайдер чемпіонату Крижинка змогла двічі забити Соколу, але все одно зазнала розгромної поразки.