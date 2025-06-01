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Визначилися фіналісти жіночої Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 1 червня 2025, 14:11
Визначилися фіналісти жіночої Ліги чемпіонів
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У Будапешті відбулися два півфінальні матчі Фіналу чотирьох жіночої гандбольної Ліги чемпіонів.

У першій грі угорський Дьйор мінімально здолав Ейсберг – 29:28.

У другій грі Мец і Оденсе не визначили переможця в основний час, але данський клуб проявив себе краще в додатковий час.

Гандбол – Ліга чемпіонів, жінки
1/2 фіналу, 31 травня

Дьйор (Угорщина) – Ейсберг (Данія) 29:28 (17:15, 12:13)

Мец – Оденсе 29:31 (16:13, 11:14, 2:4)

Жіноча Ліга чемпіонів проводиться з 1961 року. Найбільше титулів здобув київський Спартак. На рахунку українського клубу 13 титулів.

Чинним чемпіоном є угорський Дьйор. Загалом цей клуб є домінуючою командою силою останніх років, здобувши шість перемог (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2024).

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