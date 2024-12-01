Збірна України зустрінеться з Ісландією на ЧЄ-2024 з гандболу
Сьогодні, 1 грудня, збірна України зіграє свій другий матч на чемпіонаті Європи з гандболу, який триває в Австрії.
Суперником українок буде команда Ісландії. Початок – о 21:30 за київським часом. В іншому матчі групи F зіграють Нідерланди та Німеччина. Трансляція буде доступна на Sport 1.
У 1 турі українки програли німкеням (17:30). Наразі "синьо-жовті" займають останню сходинку в турнірній таблиці
Чемпіонат Європи-2024 з гандболу
Жінки, 2-й тур
Група F
19.00 Нідерланди - Німеччина
21.30 Ісландія – Україна
Нагадаємо, збірна України повернулася до європейської гандбольної еліти через 10 років та чотири чемпіонати. Після Євро-2014 наша команда пропустила турніри 2016, 2018, 2020 та 2022 років.