Галичанка впевнено перемогла Азерйол у першому матчі 2 раунду Європейського кубку

У суботу, 5 жовтня, в Баку відбувся перший матч 1/32 фіналу жіночого Європейського кубку з гандболу, в якому Галичанка перемогла Азерйол.

Зустріч завершилася з рахунком 36:22 на користь чинного чемпіона України.

Другий матч між Азерйолом та Галичанкою пройде завтра, 6 жовтня.

Європейський кубок з гандболу-2024

жінки, 2 раунд, 5 жовтня

Азерйол (Азербайджан) – Галичанка (Україна) 22:36

Галичанка:

Воротарки: Поляк Марія 8 сейвів, Грабчак Анжеліка 3 сейви

Польові гравчині (голи): Шукаль Мілана 9, Ткач Анастасія 6, Козак Катерина 6, Коновалова Марина 5, Прокоп’як Ірина 4, Лакатош Ванесса 2, Гавриш Світлана 2, Дяченко Олеся 1, Мальована Вікторія, Заплатинська Софія 1, Сорокіна Владислава, Смолінг Леся 1.