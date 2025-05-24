Обидва матчі завершилися з різницею в 1 гол: визначилися фіналісти Європейської ліги

Завершилися півфінали Європейської ліги з гандболу (EHF European League) сезону-2024/25.

У вирішальній грі зійдуться німецький Фленсбург і французький Монпельє. Фінал чотирьох проходить у місті Гамбург.

Обидва матчі 1/2 фіналу вийшли дуже напруженими.

Фленсбург лише в додатковий час переміг іншого представника Бундесліги Мельзунген – 35:34.

Іншим фіналістом міг стати ще один клуб із Німеччини Кіль. Колектив переграв Монпельє у першому таймі (17:16), але гірше провів другу половину. Особливо вдало за переможців зіграв швед Себастьян Карлсон, який закинув 8 м'ячів.

Гандбол – Європейська ліга

Півфінали, 24 травня

Мельзунген (Німеччина) – Фленсбург (Німеччина) – 34:35 (15:16, 13:12; 6:7 ДЧ)

Кіль (Німеччина) – Монпельє (Франція) – 31:32 (17:16, 14:16)

Зазначимо, до 2020 року цей турнір називався Кубок ЄГФ (EHF Cup). У 1983 році переможцем ставав український ЗТР (Запоріжжя).

Нагадаємо, що фанати можуть придбати частинку паркету з Фіналу чотирьох гандбольної Ліги чемпіонів.