Вболівальники за 49 євро зможуть купити частину паркету, на якому пройде фінал Ліги чемпіонів

Вперше в історії вболівальники зможуть придбати шматочок оригінального ігрового майданчика, на якому пройдуть матчі Фіналу чотирьох гандбольної Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба ЄГФ (European Handball Federation).

Подія пройде 14-15 червня у місті Кельн на Lanxess Arena. За перемогу змагатимуться Фюксе Берлін, Нант, Барселона та Магдебург.

Після завершення вирішального матчу покриття розріжуть на шматочки 13х13 см та продадуть по 49 євро кожен. Разом із тарафлексом (універсальні багатофункціональні спортивні покриття) буде видано сертифікат справжності.

Імена вболівальників, які оформлять замовлення до 15 червня, будуть відображені на спеціальній стіні на арені.

Нагадаємо, визначився календар матчів збірної України на чемпіонаті Європи-2026 з гандболу, який пройде у Швеції, Норвегії та Данії.