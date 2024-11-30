Запорожець не наздогнав Мерседес: як жіноча збірна України програла Німеччині на старті ЧЄ-2024

Жіноча національна збірна України розпочала свій 12-й континентальний форум з крижаного душу, поступившись Німеччині – 17:30.

Перемогу у першому турі ми й не замовляли, проте у межах пристойних "до десяти" так і не втримались. Рахунок "-13" з обмовкою можна занести в ряд просто невдалих, адже все йшло до куди гіршого завершення. Завдяки лідерам Юдіт Балог та Тамарі Смбатян ми не переписали антирекорд ("-15" від Югославії На ЧЄ-2002), а "лише" повторили другу найбільшу поразку в історії турніру.

Своєю чергою, з посиланням на німецького гуру журналістики Бьорна Пазена, його землячки здобули другу найбільшу перемогу у фінальних частинах.

Наче і початок зустрічі був більш-менш обнадійливий. Вдалось зупинити ривок німкень у три м’ячі до мінімуму (6:5), а перший гол України взагалі став цукеркою – капітан команди Ірина Компанієць зняла павучка з верхнього кута майже з 13 метрів!

Mandatory Credit © Jure Erzen kolektiff

В цю мить дуже вразила реакція восьмитисячника "Олімпіахаллє", заповненого майже на третину (для буквалістів – 2 437 глядача). Арена в єдиному пориві видала довге шепотіння щось на кшталт "во-о-оу", завмерши на пів секунди, оскільки подив у прямому сенсі перехопив подих вболівальників.

На рахунку Компанієць і авторство найпотужнішого кидка в нашій збірній. Її катапульта летіла зі швидкістю 98 км/г!

До речі, квитки на ігровий день, тобто два матчі, коштують тут від 29 до 59 євро (ВІП – 300 євро). З поміткою, що, покидаючи арену, квиток стає недійсним. Якщо дуже коротко про перші враження від організації, то вони – виключно позитивні. Все працює за вищими європейськими зразками. Порівнюючи з минулорічним чемпіонатом світу, де "українська" частина проходила у Данії, то перевершити абсолютний організаційний люкс (за який відповідала данська федерація), здається просто неможливо.

Повертаючись на майданчик, зазначимо, що на 23 хвилині поєдинок, по суті, завершився (11:5 на користь німкень). Як і на старті ЧС-2023, зачепитись за рахунок і боротись за очки ми виявилися не готові.



Інсбрук, Австрія ЧЄ-2024 з гандболу, жінки

1 тур, 29 листопада

Німеччина – Україна 30:17 (15:9)

Україна: Салтанюк (8/29, 28%), Балог (4/10, 40%); Горильска (4/5), Компанієць (3/6), Смбатян (3/6), Нестеренко (3/7), Макаренко (2/5), Колодюк (1/1), Прокопяк (1/2), Мініссалє (0/1), Безрукова (0/1), Соскида (0/3), Росоха, Науменко, Козак, Лакатош (н.в.).

Головний тренер: Борис Чижов.

Поза заявкою: Ткач, М. Поляк.

Варто проговорити стартовий склад – Салтанюк; Макаренко, Соскида, Компанієць, Горильска, Смбатян, Козак. Слід відзначити, що ліва крайня Ольга Макаренко стала однією з чотирьох абсолютних дебютанток збірної на офіційному рівні. І тільки їй вдалося відкрити залік голів. Крім спартаківки прем’єру у футболці збірної відсвяткували Софія Безрукова, Нетелі Мініссалє та Любов Росоха.

Головний же сюрприз, в атаку виходили сім польових гравців. Воротар випускала додаткове підсилення у стационар (Валерію Нестеренко), проте особливих дивідендів перевага у кількості атакантів не принесла. Не зразу увійшла в гру безумовний лідер Смбатян, а загальна ігрова дисципліна шкульгала ледь не з початку поєдинку.

Ми ще за стартовий тайм виконали матчеву норму втрат (сім!), що на такому рівні не прощається. Проте героїнею перших 30 хвилин (мабуть, і всього матчу в нашій команді) стала голкіперка Салтанюк. Вона самотужки зупиняла німецьку машину (48% сейвів!) і відправила команди на відпочинок за пристойних "-6" – 9:15.

Mandatory Credit © Jure Erzen kolektiff

У другому таймі дисципліна зникла майже зовсім, а поодинокі сплески Нестеренко та підмога від Прокопяк та Колодюк не гальмували стрімкий ріст мінусової різниці. Одна з головних причин – відсутність центру захисту, який майже без спротиву легко розкривався німкенями.

Варто відзначити, що лінійна Прокопяк в атакуючій фазі зайняла місце... правої крайньої (чи не вперше в професіональній кар’єрі?). А загалом у правому куті побували чотири гравці. Серед 16 заявлених гравчинь на паркеті так і не з'являлась лише Ванесса Лакатош.

Як ми відмічали на початку звіту, приємно, що дограли до кінця і не опустили руки лідери. Смбатян, прокинувшись в ендшпілі матчу, допомогла уникнути нашого мінорного максимуму (ми його торкнулись по ходу зустрічі – 13:28), а ще одною світлою плямою в цьому контексті стала Юдіт Балог. 40% спасінь, починаючи з лави, – це підтвердження того, що воротарська позиція у нас – єдина укомплектована ланка на рівні великих турнірів.

Це був 60-й матч українок у фінальних частинах Євро, тоді як суперник відсвяткував маленький ювілей – 50-ту перемогу в цьому турнірі (після 96 матчів).

Нагадаємо, що до наступного раунду виходять лише дві з чотирьох команд. У другому турі (1 грудня, початок о 21:30) збірна України спробує вчинити гідний опір Ісландії.

Ігор Грачов з Інсбрука, для Чемпіона

Відповідальний редактор – Микола Дендак