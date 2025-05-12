Штовхнув дівчину: тренер Ференцвароша не стримав емоцій під час матчу

Скандальний інцидент трапився під час матчу жіночого чемпіонату Угорщини з гандболу між командами Дьйор і Ференцварош. Тренер будапештського клубу Аллан Гайне та гравчиня Драгана Цвійч посварилися, під час конфлікту фахівець штовхнув дівчину.

Про це повідомляє Nemzetisport.hu.

Поки що ніяких дисциплінарних покарань Гайне не отримав. Драгана Цвійч є однією з найдосвідченіших гандболістом Ференцвароша. Вона виступає за клуб з 2022 року.

У підсумку переможцем гри став Дьйор (32:24). Перемога дозволила цій команді обійти Ференцварош і стати лідером турнірної таблиці за два тури до фінішу.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з гандболу дивом вийшла на Євро-2026.