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Штовхнув дівчину: тренер Ференцвароша не стримав емоцій під час матчу

Руслан Травкін — 12 травня 2025, 21:31
Штовхнув дівчину: тренер Ференцвароша не стримав емоцій під час матчу
Гандболістки Ференцвароша
facebook.com/ftckezilabda

Скандальний інцидент трапився під час матчу жіночого чемпіонату Угорщини з гандболу між командами Дьйор і Ференцварош. Тренер будапештського клубу Аллан Гайне та гравчиня Драгана Цвійч посварилися, під час конфлікту фахівець штовхнув дівчину.

Про це повідомляє Nemzetisport.hu.

Поки що ніяких дисциплінарних покарань Гайне не отримав. Драгана Цвійч є однією з найдосвідченіших гандболістом Ференцвароша. Вона виступає за клуб з 2022 року. 

У підсумку переможцем гри став Дьйор (32:24). Перемога дозволила цій команді обійти Ференцварош і стати лідером турнірної таблиці за два тури до фінішу. 

Нагадаємо, чоловіча збірна України з гандболу дивом вийшла на Євро-2026

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