СКА Київ впевнено здолав Ізмаїл, Одеса перемогла ЛДУФК-Політехнік у матчах Суперліги

Сьогодні, 29 листопада, проходять матчі 6 туру чемпіонату України з гандболу.

Зокрема, у першому поєдинку ігрового дня СКА Київ грав протиІзмаїла та здобув впевнену перемогу з рахунком 42:32.

Також Одеса без проблем розібралася з ЛДУФК-Політехніка. Львівський клуб поступився у всіх 9 зустрічах цього сезону.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

6 тур, 29 листопада

СКА Київ – Ізмаїл 42:32 (19:9, 23:23)

ЛДУФК-Політехнік – Одеса 21:36 (6:19, 15:17)

Також сьогодні відбудеться ще два матчі чемпіонату:

16:00 Карпати Ужгород – Переяслав

18:00 Донбас – Мотор

Наразі лідером турнірної таблиці є Одеса, в якої 21 очко за 9 матчів. На другому місці запорізький Мотор, який набрав 18 балів. Проте у Мотора лише 6 проведених поєдинків.