СКА Київ впевнено здолав Ізмаїл, Одеса перемогла ЛДУФК-Політехнік у матчах Суперліги
Сьогодні, 29 листопада, проходять матчі 6 туру чемпіонату України з гандболу.
Зокрема, у першому поєдинку ігрового дня СКА Київ грав протиІзмаїла та здобув впевнену перемогу з рахунком 42:32.
Також Одеса без проблем розібралася з ЛДУФК-Політехніка. Львівський клуб поступився у всіх 9 зустрічах цього сезону.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
6 тур, 29 листопада
СКА Київ – Ізмаїл 42:32 (19:9, 23:23)
ЛДУФК-Політехнік – Одеса 21:36 (6:19, 15:17)
Також сьогодні відбудеться ще два матчі чемпіонату:
- 16:00 Карпати Ужгород – Переяслав
- 18:00 Донбас – Мотор
Наразі лідером турнірної таблиці є Одеса, в якої 21 очко за 9 матчів. На другому місці запорізький Мотор, який набрав 18 балів. Проте у Мотора лише 6 проведених поєдинків.