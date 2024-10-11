Одеса переграла ЦСКА Київ у напруженому матчі Суперліги
Федерація гандболу України
Сьогодні, 11 жовтня, відбувся матч третього туру гандбольної Суперліги України між Одесою та ЦСКА Києвом.
У динамічному та напруженому поєдинку перемогу здобули одесити. У першому таймі сильніше були саме кияни, але їхня перевага не була такою помітною у другій половині гри, де опоненти змогли перетягнути ковдру домінації на себе, та вирвати перемогу з рахунком 38:31.
Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків – Суперліга
3 тур, 11 жовтня
Одеса – ЦСКА Київ 38:31 (16:19, 22:12)
Ігровий день продовжать ще три матчі:
- Карпати – Ізмаїл
- Мотор – ДЮСШ-УГСП
- Донбас – ЛДУФК-Політехнік
Нагадаємо, у минулому розіграші чемпіоном України став запорізький Мотор. Одеса гарантувала собі друге місце, а Донбас завершив сезон на третій сходинці.