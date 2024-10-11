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Одеса переграла ЦСКА Київ у напруженому матчі Суперліги

Андрій Яросименко — 11 жовтня, 13:22
Одеса переграла ЦСКА Київ у напруженому матчі Суперліги
Федерація гандболу України

Сьогодні, 11 жовтня, відбувся матч третього туру гандбольної Суперліги України між Одесою та ЦСКА Києвом.

У динамічному та напруженому поєдинку перемогу здобули одесити. У першому таймі сильніше були саме кияни, але їхня перевага не була такою помітною у другій половині гри, де опоненти змогли перетягнути ковдру домінації на себе, та вирвати перемогу з рахунком 38:31.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків – Суперліга
3 тур, 11 жовтня

Одеса – ЦСКА Київ 38:31 (16:19, 22:12)

Ігровий день продовжать ще три матчі:

  • Карпати – Ізмаїл
  • Мотор – ДЮСШ-УГСП
  • Донбас – ЛДУФК-Політехнік

Нагадаємо, у минулому розіграші чемпіоном України став запорізький Мотор. Одеса гарантувала собі друге місце, а Донбас завершив сезон на третій сходинці.

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