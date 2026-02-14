Мотор вдруге розгромив Донбас, чергові перемоги Одеси, Спартака та Карпат у 8 турі Суперліги

У суботу, 14 лютого, відбулися повторні матчі 8-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.

Як і вчора, лідер чемпіонату Мотор знову розгромив Донбас та продовжує йти без поразок, посідаючи першу сходинку в турнірній таблиці. Водночас Одеса, яка є найближчим переслідувачем чинних чемпіонів, вдруге впевнено розібралася з полтавським Динамо.

Другу перемогу над Константою здобув столичний Спартак, а Хмельницький повторно поступився ужгородським Карпатам.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

8 тур, 14 лютого

Одеса – Динамо Полтава 40:21 (21:8, 19:13)

Хмельницький – Карпати Ужгород 23:28 (13:18, 10:10)

Донбас – Мотор 17:45 (9:23, 8:22)

Авіа-Грейд-Константа – Спартак Київ 27:35 (13:19, 14:16)

