Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Мотор у битві лідерів переграв Одесу, Карпати програли Константі у 9 турі Суперліги

Олексій Мурзак — 27 лютого 2026, 20:43
Мотор у битві лідерів переграв Одесу, Карпати програли Константі у 9 турі Суперліги
ГК Мотор

У п'ятницю, 27 лютого, відбулися перші матчі 9-го туру Суперліги України з гандболу.

Так, у битві лідерів першості Мотор переграв Одесу, продовживши свою переможну серію.

Водночас в інших поєдинках ігрового дня столичний Спартак програв Донбасу, полтавське Динамо обіграло Хмельницький, а ужгородські Карпати поступилися Авіа-Грейд-Константі.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
9 тур, 27 лютого

Спартак-Київ (Київ) – Донбас (Донецька область) – 24:26 (9:12)

Мотор (Запоріжжя) – Одеса (Одеса) – 39:34 (23:21)

Хмельницький (Хмельницький) – Динамо-Академія (Полтава) – 23:30 (9:16)

Карпати (Ужгород) – Авіа-Грейд-Константа (Запорізька область) – 27:29 (11:14)

З результатами попереднього туру можна ознайомитися за посиланням.

Суперліга з гандболу

Суперліга з гандболу

Мотор вдруге розгромив Донбас, чергові перемоги Одеси, Спартака та Карпат у 8 турі Суперліги
Мотор розгромив Донбас, Одеса впевнено перемогла Динамо у 8 турі Суперліги
Розгромні перемоги Мотора, Одеси та Донбаса в 6-му турі Суперліги
6-й тур стартував розгромами: Одеса та Донбас перемогли, Карпати не встояли перед Мотором
Мотор декласував Динамо-Академію, Одеса розгромила Хмельницький в чемпіонаті України

Останні новини