Мотор у битві лідерів переграв Одесу, Карпати програли Константі у 9 турі Суперліги
У п'ятницю, 27 лютого, відбулися перші матчі 9-го туру Суперліги України з гандболу.
Так, у битві лідерів першості Мотор переграв Одесу, продовживши свою переможну серію.
Водночас в інших поєдинках ігрового дня столичний Спартак програв Донбасу, полтавське Динамо обіграло Хмельницький, а ужгородські Карпати поступилися Авіа-Грейд-Константі.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
9 тур, 27 лютого
Спартак-Київ (Київ) – Донбас (Донецька область) – 24:26 (9:12)
Мотор (Запоріжжя) – Одеса (Одеса) – 39:34 (23:21)
Хмельницький (Хмельницький) – Динамо-Академія (Полтава) – 23:30 (9:16)
Карпати (Ужгород) – Авіа-Грейд-Константа (Запорізька область) – 27:29 (11:14)
З результатами попереднього туру можна ознайомитися за посиланням.