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Майстер триплів: Денисов – MVP сезону-2024/2025

Ігор Грачов, Микола Дендак — 21 червня 2025, 19:00
Майстер триплів: Денисов – MVP сезону-2024/2025

Капітан запорізького Мотора втретє став найціннішим гравцем чемпіонату України з гандболу, буквально на сантиметр випередивши одноклубника

Тріумфатором 16-го щорічного референдуму на звання MVP (найціннішого гравця) чоловічої Суперліги України став 35-річний півсередній Мотора Захар Денисов. Капітан запоріжців уже визнавався найкращим гравцем у 2020 та 2024 роках, а тепер – і за підсумками сезону-2024/2025.

Голлівудський сценарій

Цьогоріч боротьба за MVP розгорталась буквально як спортивна драма. Майже всю дистанцію лідирував інший моторівець – Віталій Горовий, випереджаючи конкурента на сім(!) балів. Але останні п'ять респондентів змінили все – перевага перейшла до більш досвідченого Денисова.

Перед опитуванням останнього респондента Горовий все ще мав +2 очки. Щоб переміг Денисов, потрібен був лише один розклад: перше місце Захара + повна відсутність Горового в трійці. І – так воно й сталося!..

Це – найщільніша розв'язка за всю історію нашого транспарантного опитування.

Регламент референдуму

З 2010 року MVP визначають шляхом опитування тренерів, капітанів команд Суперліги та збірної України. Кожен називає трьох найкращих гравців сезону.

  • 1 місце – 3 бали
  • 2 місце – 2 бали
  • 3 місце – 1 бал

У разі рівності балів, переможець визначається за кількістю потраплянь у "трійки", а потім – за кількістю перших місць. До речі, у цьому сезоні Горового згадали 11 разів, Денисова – 10, тому в разі паритету титул дістався б Віталію.

Сезон Захара Денисова

  • У сезоні-2024/2025 закинув 115 м’ячів у чемпіонаті України
  • Загалом у кар’єрі: 1 226 голів у 359 матчах у вищому дивізіоні

🥇 11-разовий чемпіон України
🏆 8 Кубків
🏅 8 Суперкубків
🔢 Всього – 27 трофеїв

  • У статусі капітана і тренера вивів збірну України до фінальної частини Євро-2026.
  • Для порівняння лідером по чемпіонським "перстням" залишається легендарний захисник, Андрій Наталюк (15 золотих нагород), який вже завершив кар’єру. До речі, чинний правий крайній "Мотора" Юрій Кубатко – 13-кратний чемпіон України.

***

Найуспішніші лауреати за всю історію (2009/2010 – 2024/2025)

1 (3). Захар ДЕНИСОВ

162

2013, 2017-2025

10

68

2 (1). Айденас МАЛАШИНСКАС

146

2016-2022

7

61

3 (2). Геннадій КОМОК

136

2010-2023

14

65

4 (4). Борис ПУХОВСЬКИЙ

131

2016-2022

7

58

5 (5). Сергій БУРКА

76

2010-2015, 2017

7

32

6 (6). Олександр ТІЛЬТЕ

52

2016-2020

5

28

7 (7). Дмитро ГОРІГА

52

2021-2023

3

26

8 (8). Михайло ЦАП

49

2010-2013

4

20

9 (9). Вадим БРАЖНИК

47

2010-2013

4

22

10 (10). Олексій ГАНЧЕВ

42

2010-2011, 2016-2019

6

22

11 (11). Сергій ОНУФРІЄНКО

41

2014-2015

2

19

12 (12). Андрій АКИМЕНКО

39

2016-2020

5

20

13 (37). Віталій ГОРОВИЙ

36

2018, 2021, 2024-2025

4

19

14 (13). Дмитро ТЮТЮННИК

36

2015-2017, 2020, 2023-2024

6

19

15 (19). Денис САВАРИН

32

2022-2025

4

18

...17 (16). Ярослав КОТЮК

26

2022-2025

4

13

...23 (26). Віталій ПСЬОЛ

18

2017, 2023-2025

4

10

...28 (28). Юрій КУБАТКО

17

2018-2019, 2022, 2024-2025

5

8

...29 (85). Владислав KУКУШКІН

16

2023, 2025

2

10

...32 (40). Назар ЧУДІНОВ

14

2023-2025

3

8

...40 (50). Євген САПУН

11

2010-2011, 2024-2025

4

6

...43 (51). Вадим ЛЕОНТЬЄВ

10

2023-2025

3

4

...45 (new). Дмитро ГАРБАР  

9

2025

1

6

...49 (64). Віктор MAЛОМАН

9

2024-2025

3

5

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону-2024/2025. Після спортсмена вказано загальну кількість набраних балів (2010-2025); роки та кількість сезонів, у яких потрапляв до списку найкращих; загальну кількість згадок у трійках респондентів.

У цьогорічному опитуванні взяли участь 19 респондентів. Уперше набрали очки чотири гандболісти  Дмитро Гарбар, Данііл Пацалюк, Марат Сагдєєв та Роман Літинський.

  • Також слід відзначити підтвердження легендарного статусу Захара Денисова – він вийшов на перше місце за кількістю набраних балів в історичному реєстрі за всі роки проведення опитування. Крім того, за підсумками цього сезону він став найчастіше згадуваним гандболістом серед респондентів – його відзначали 68 разів.
  • Причому вперше – у далекому вже 2013 році.
  • У 13 раз поспіль MVP сезону стає моторівець. За клубами розкладка переможців така: 13 разів індивідуальну нагороду отримував представник Мотора; 2 рази – ЗТР (Запоріжжя) і 1 раз – Динамо (Полтава).
  • За 16 останніх років 120 гандболістів були відзначені фахівцями, у жінок – 113.

АРХІВ. УСІ MVP ЧОЛОВІЧОЇ СУПЕРЛІГИ З 2010 РОКУ

2009/2010 Сергій БУРКА (ЗТР Запоріжжя)
2010/2011 Михайло ЦАП (ЗТР)
2011/2012 Вадим БРАЖНИК (Динамо-Полтава)
2012/2013 Сергій БУРКА (Мотор Запоріжжя)
2013/2014 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)
2014/2015 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)
2015/2016 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)
2016/2017 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)
2017/2018 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)
2018/2019 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)
2019/2020 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)
2020/2021 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)
2021/2022 Дмитро ГОРІГА (Мотор)
2022/2023 Ігор ТУРЧЕНКО (Мотор)
2023/2024 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)
2024/2025 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)

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