Майстер триплів: Денисов – MVP сезону-2024/2025
Капітан запорізького Мотора втретє став найціннішим гравцем чемпіонату України з гандболу, буквально на сантиметр випередивши одноклубника
Тріумфатором 16-го щорічного референдуму на звання MVP (найціннішого гравця) чоловічої Суперліги України став 35-річний півсередній Мотора Захар Денисов. Капітан запоріжців уже визнавався найкращим гравцем у 2020 та 2024 роках, а тепер – і за підсумками сезону-2024/2025.
Голлівудський сценарій
Цьогоріч боротьба за MVP розгорталась буквально як спортивна драма. Майже всю дистанцію лідирував інший моторівець – Віталій Горовий, випереджаючи конкурента на сім(!) балів. Але останні п'ять респондентів змінили все – перевага перейшла до більш досвідченого Денисова.
Перед опитуванням останнього респондента Горовий все ще мав +2 очки. Щоб переміг Денисов, потрібен був лише один розклад: перше місце Захара + повна відсутність Горового в трійці. І – так воно й сталося!..
Це – найщільніша розв'язка за всю історію нашого транспарантного опитування.
Регламент референдуму
З 2010 року MVP визначають шляхом опитування тренерів, капітанів команд Суперліги та збірної України. Кожен називає трьох найкращих гравців сезону.
- 1 місце – 3 бали
- 2 місце – 2 бали
- 3 місце – 1 бал
У разі рівності балів, переможець визначається за кількістю потраплянь у "трійки", а потім – за кількістю перших місць. До речі, у цьому сезоні Горового згадали 11 разів, Денисова – 10, тому в разі паритету титул дістався б Віталію.
Сезон Захара Денисова
- У сезоні-2024/2025 закинув 115 м’ячів у чемпіонаті України
- Загалом у кар’єрі: 1 226 голів у 359 матчах у вищому дивізіоні
🥇 11-разовий чемпіон України
🏆 8 Кубків
🏅 8 Суперкубків
🔢 Всього – 27 трофеїв
- У статусі капітана і тренера вивів збірну України до фінальної частини Євро-2026.
- Для порівняння лідером по чемпіонським "перстням" залишається легендарний захисник, Андрій Наталюк (15 золотих нагород), який вже завершив кар’єру. До речі, чинний правий крайній "Мотора" Юрій Кубатко – 13-кратний чемпіон України.
***
Найуспішніші лауреати за всю історію (2009/2010 – 2024/2025)
|
1 (3↑). Захар ДЕНИСОВ
|
162
|
2013, 2017-2025
|
10
|
68
|
2 (1↓). Айденас
МАЛАШИНСКАС
|
146
|
2016-2022
|
7
|
61
|
3 (2↓). Геннадій КОМОК
|
136
|
2010-2023
|
14
|
65
|
4 (4). Борис ПУХОВСЬКИЙ
|
131
|
2016-2022
|
7
|
58
|
5 (5). Сергій БУРКА
|
76
|
2010-2015, 2017
|
7
|
32
|
6 (6). Олександр ТІЛЬТЕ
|
52
|
2016-2020
|
5
|
28
|
7 (7). Дмитро ГОРІГА
|
52
|
2021-2023
|
3
|
26
|
8 (8). Михайло ЦАП
|
49
|
2010-2013
|
4
|
20
|
9 (9). Вадим БРАЖНИК
|
47
|
2010-2013
|
4
|
22
|
10 (10). Олексій ГАНЧЕВ
|
42
|
2010-2011, 2016-2019
|
6
|
22
|
11 (11). Сергій ОНУФРІЄНКО
|
41
|
2014-2015
|
2
|
19
|
12 (12). Андрій АКИМЕНКО
|
39
|
2016-2020
|
5
|
20
|
13 (37↑). Віталій ГОРОВИЙ
|
36
|
2018, 2021, 2024-2025
|
4
|
19
|
14 (13↓). Дмитро ТЮТЮННИК
|
36
|
2015-2017, 2020, 2023-2024
|
6
|
19
|
15 (19↑). Денис САВАРИН
|
32
|
2022-2025
|
4
|
18
|
...17 (16↓). Ярослав КОТЮК
|
26
|
2022-2025
|
4
|
13
|
...23 (26↑). Віталій ПСЬОЛ
|
18
|
2017, 2023-2025
|
4
|
10
|
...28 (28). Юрій
КУБАТКО
|
17
|
2018-2019, 2022, 2024-2025
|
5
|
8
|
...29 (85↑). Владислав KУКУШКІН
|
16
|
2023, 2025
|
2
|
10
|
...32 (40↑). Назар ЧУДІНОВ
|
14
|
2023-2025
|
3
|
8
|
...40 (50↑). Євген САПУН
|
11
|
2010-2011, 2024-2025
|
4
|
6
|
...43 (51↑). Вадим ЛЕОНТЬЄВ
|
10
|
2023-2025
|
3
|
4
|
...45 (new). Дмитро ГАРБАР
|
9
|
2025
|
1
|
6
|
...49 (64↑). Віктор MAЛОМАН
|
9
|
2024-2025
|
3
|
5
Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону-2024/2025. Після спортсмена вказано загальну кількість набраних балів (2010-2025); роки та кількість сезонів, у яких потрапляв до списку найкращих; загальну кількість згадок у трійках респондентів.
У цьогорічному опитуванні взяли участь 19 респондентів. Уперше набрали очки чотири гандболісти – Дмитро Гарбар, Данііл Пацалюк, Марат Сагдєєв та Роман Літинський.
- Також слід відзначити підтвердження легендарного статусу Захара Денисова – він вийшов на перше місце за кількістю набраних балів в історичному реєстрі за всі роки проведення опитування. Крім того, за підсумками цього сезону він став найчастіше згадуваним гандболістом серед респондентів – його відзначали 68 разів.
- Причому вперше – у далекому вже 2013 році.
- У 13 раз поспіль MVP сезону стає моторівець. За клубами розкладка переможців така: 13 разів індивідуальну нагороду отримував представник Мотора; 2 рази – ЗТР (Запоріжжя) і 1 раз – Динамо (Полтава).
- За 16 останніх років 120 гандболістів були відзначені фахівцями, у жінок – 113.
АРХІВ. УСІ MVP ЧОЛОВІЧОЇ СУПЕРЛІГИ З 2010 РОКУ
2009/2010 Сергій БУРКА (ЗТР Запоріжжя)
2010/2011 Михайло ЦАП (ЗТР)
2011/2012 Вадим БРАЖНИК (Динамо-Полтава)
2012/2013 Сергій БУРКА (Мотор Запоріжжя)
2013/2014 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)
2014/2015 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)
2015/2016 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)
2016/2017 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)
2017/2018 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)
2018/2019 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)
2019/2020 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)
2020/2021 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)
2021/2022 Дмитро ГОРІГА (Мотор)
2022/2023 Ігор ТУРЧЕНКО (Мотор)
2023/2024 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)
2024/2025 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)