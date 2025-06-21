Майстер триплів: Денисов – MVP сезону-2024/2025

Капітан запорізького Мотора втретє став найціннішим гравцем чемпіонату України з гандболу, буквально на сантиметр випередивши одноклубника

Тріумфатором 16-го щорічного референдуму на звання MVP (найціннішого гравця) чоловічої Суперліги України став 35-річний півсередній Мотора Захар Денисов. Капітан запоріжців уже визнавався найкращим гравцем у 2020 та 2024 роках, а тепер – і за підсумками сезону-2024/2025.

Голлівудський сценарій

Цьогоріч боротьба за MVP розгорталась буквально як спортивна драма. Майже всю дистанцію лідирував інший моторівець – Віталій Горовий, випереджаючи конкурента на сім(!) балів. Але останні п'ять респондентів змінили все – перевага перейшла до більш досвідченого Денисова.

Перед опитуванням останнього респондента Горовий все ще мав +2 очки. Щоб переміг Денисов, потрібен був лише один розклад: перше місце Захара + повна відсутність Горового в трійці. І – так воно й сталося!..

Це – найщільніша розв'язка за всю історію нашого транспарантного опитування.

Регламент референдуму

З 2010 року MVP визначають шляхом опитування тренерів, капітанів команд Суперліги та збірної України. Кожен називає трьох найкращих гравців сезону.

1 місце – 3 бали

2 місце – 2 бали

3 місце – 1 бал

У разі рівності балів, переможець визначається за кількістю потраплянь у "трійки", а потім – за кількістю перших місць. До речі, у цьому сезоні Горового згадали 11 разів, Денисова – 10, тому в разі паритету титул дістався б Віталію.

Сезон Захара Денисова

У сезоні-2024/2025 закинув 115 м’ячів у чемпіонаті України

Загалом у кар’єрі: 1 226 голів у 359 матчах у вищому дивізіоні

🥇 11-разовий чемпіон України

🏆 8 Кубків

🏅 8 Суперкубків

🔢 Всього – 27 трофеїв

У статусі капітана і тренера вивів збірну України до фінальної частини Євро-2026 .

Для порівняння лідером по чемпіонським "перстням" залишається легендарний захисник, Андрій Наталюк (15 золотих нагород), який вже завершив кар’єру. До речі, чинний правий крайній "Мотора" Юрій Кубатко – 13-кратний чемпіон України.

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Найуспішніші лауреати за всю історію (2009/2010 – 2024/2025)

1 (3↑). Захар ДЕНИСОВ 162 2013, 2017-2025 10 68 2 (1↓). Айденас МАЛАШИНСКАС 146 2016-2022 7 61 3 (2↓). Геннадій КОМОК 136 2010-2023 14 65 4 (4). Борис ПУХОВСЬКИЙ 131 2016-2022 7 58 5 (5). Сергій БУРКА 76 2010-2015, 2017 7 32 6 (6). Олександр ТІЛЬТЕ 52 2016-2020 5 28 7 (7). Дмитро ГОРІГА 52 2021-2023 3 26 8 (8). Михайло ЦАП 49 2010-2013 4 20 9 (9). Вадим БРАЖНИК 47 2010-2013 4 22 10 (10). Олексій ГАНЧЕВ 42 2010-2011, 2016-2019 6 22 11 (11). Сергій ОНУФРІЄНКО 41 2014-2015 2 19 12 (12). Андрій АКИМЕНКО 39 2016-2020 5 20 13 (37↑). Віталій ГОРОВИЙ 36 2018, 2021, 2024-2025 4 19 14 (13↓). Дмитро ТЮТЮННИК 36 2015-2017, 2020, 2023-2024 6 19 15 (19↑). Денис САВАРИН 32 2022-2025 4 18 ...17 (16↓). Ярослав КОТЮК 26 2022-2025 4 13 ...23 (26↑). Віталій ПСЬОЛ 18 2017, 2023-2025 4 10 ...28 (28). Юрій КУБАТКО 17 2018-2019, 2022, 2024-2025 5 8 ...29 (85↑). Владислав KУКУШКІН 16 2023, 2025 2 10 ...32 (40↑). Назар ЧУДІНОВ 14 2023-2025 3 8 ...40 (50↑). Євген САПУН 11 2010-2011, 2024-2025 4 6 ...43 (51↑). Вадим ЛЕОНТЬЄВ 10 2023-2025 3 4 ...45 (new). Дмитро ГАРБАР 9 2025 1 6 ...49 (64↑). Віктор MAЛОМАН 9 2024-2025 3 5

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону-2024/2025. Після спортсмена вказано загальну кількість набраних балів (2010-2025); роки та кількість сезонів, у яких потрапляв до списку найкращих; загальну кількість згадок у трійках респондентів.

У цьогорічному опитуванні взяли участь 19 респондентів. Уперше набрали очки чотири гандболісти – Дмитро Гарбар, Данііл Пацалюк, Марат Сагдєєв та Роман Літинський.

Також слід відзначити підтвердження легендарного статусу Захара Денисова – він вийшов на перше місце за кількістю набраних балів в історичному реєстрі за всі роки проведення опитування. Крім того, за підсумками цього сезону він став найчастіше згадуваним гандболістом серед респондентів – його відзначали 68 разів.

Причому вперше – у далекому вже 2013 році.

У 13 раз поспіль MVP сезону стає мотор і вець. За клубами розкладка переможців така: 13 разів індивідуальну нагороду отримував представник Мотора; 2 рази – ЗТР (Запоріжжя) і 1 раз – Динамо (Полтава).

За 16 останніх років 120 гандболістів були відзначені фахівцями, у жінок – 113 .

АРХІВ. УСІ MVP ЧОЛОВІЧОЇ СУПЕРЛІГИ З 2010 РОКУ

2009/2010 Сергій БУРКА (ЗТР Запоріжжя)

2010/2011 Михайло ЦАП (ЗТР)

2011/2012 Вадим БРАЖНИК (Динамо-Полтава)

2012/2013 Сергій БУРКА (Мотор Запоріжжя)

2013/2014 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)

2014/2015 Сергій ОНУФРІЄНКО (Мотор)

2015/2016 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)

2016/2017 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)

2017/2018 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)

2018/2019 Борис ПУХОВСЬКИЙ (Мотор)

2019/2020 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)

2020/2021 Айденас МАЛАШИНСКАС (Мотор)

2021/2022 Дмитро ГОРІГА (Мотор)

2022/2023 Ігор ТУРЧЕНКО (Мотор)

2023/2024 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)

2024/2025 Захар ДЕНИСОВ (Мотор)