Швеція та Іспанія зіграли внічию, Ісландія перемогла Словенію: визначилися учасники основного групового раунду

У неділю, 19 січня, відбулося 4 матчі попереднього раунду чемпіонату світу-2025 з гандболу в групах F та G.

Іспанія та Швеція, які до особистого поєдинку підходили з двома перемогами, розійшлися миром. Представники Чилі у непростому матчі таки обіграли Японію.

У групі G Словенія та Ісландія також мали по дві перемоги та навіть однакову різницю м'ячів (+34). Острівна країна все таки краще провела очний матч, вирвавши лідерство групи завдяки перемозі. У битві за третє місце Кабо-Верде тріумфували над Кубою.

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Попередній раунд, 19 січня

Група F

Швеція - Іспанія 29:29 (16:11)

Японія - Чилі 26:31 (11:14)

Група G

Словенія - Ісландія 18:23 (8:14)

Куба - Кабо-Верде 28:38 (14:20)

Нагадаємо, що чемпіонаті світу беру участь 32 команди, які на першому етапі розбиті на 8 груп по 4 збірні. З них 24 найсильніші (по 3 із 4 команд у кожній групі) виходять у наступний раунд, де діляться на 4 групи по 6 команд. І вже на цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці та вихід до чвертьфіналу.

Склади груп основного етапу:

Група I: Данія, Німеччина, Італія, Швейцарія, Чехія, Туніс

Група II: Франція, Угорщина, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія, Катар

Група III: Португалія, Швеція, Іспанія, Бразилія, Норвегія, Чилі

Група IV: Єгипет, Ісландія, Хорватія, Словенія, Кабо-Верде, Аргентина

У плейоф вийдуть вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагатимуться за титул чемпіона світу. Варто зазначити, що до основного етапу збірні пройшли з очками, які здобули на попередньому етапі в іграх зі збірними, які також пройшли далі.

Також свій турнір буде в аутсайдерів груп, які розіграють 25-32 місця та поборються за Президентський кубок.

Список команд: Куба, Гвінея, Бахрейн, Японія, США, Кувейт, Алжир, Польща.