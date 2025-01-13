Розлючені вболівальники побили гандболісток команди-гостей після матчу чемпіонату Туреччини

Приблизно 100 вболівальників жіночої гандбольної команди Бінгьоль Спор Лісесі напали на представниць Шанліурфа Гюнешін Чокукларі після матчу групи G другого за силою дивізіону Туреччини.

Про це пишуть видання Sporx та Haberler.

Гра завершилася перемогою гостей. Після матчу фанати вибігли на паркет і агресивно себе поводили: погрожували, лаяли і навіть били гандболісток.

Представниці Шанліурфа заявили, що обов'язково подадуть заяву до поліції на нападників.

Подію прокоментував і Міністр молоді та спорту Осман Ашкін Бак.

" На спортивних майданчиках не місце насильству! Я рішуче засуджую напад на жіночу гандбольну команду Шанліурфа Гюнешін Чокукларі після матчу в місті Бінгьолі. Ми будемо стежити за процесом, щоб переконатися, що винні в цьому серйозному інциденті будуть покарані", – написав він.

Şanlıurfa'mızı hentbolda temsil eden Güneşin çocukları Bingöl'de sahaya inen "Erkek" taraftarların saldırısına uğradı! #MedeniyetŞehriŞanlıurfa pic.twitter.com/hkSweIPR8A — Şanlıurfamdan (@sanliurfamdan) January 11, 2025

Şanlıurfa’nın kadın hentbol takımı, Bingöl’de kazandıkları maç sonrası 100 kişilik erkek taraftar grubunun saldırısına uğramış.



Darp edilen kadın sporcular, şikayetçi olacaklarmış. Umarım bu rezilliğin karşılığında iyi bir ceza alırlar. pic.twitter.com/TxdPoehI4f — Serkan Özen (@Serkanozeen) January 11, 2025

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubunda mücadele veren Şanlıurfa temsilcisi Güneşin Çocukları, Bingöl deplasmanında saldırıya uğradı. pic.twitter.com/RjsuwaDlBl — Onedio (@onediocom) January 11, 2025

Нагадаємо, українська Галичанка двічі поступилася ісландському Хаукару в 1/8 фіналу Кубку Виклику і залишила турнір.