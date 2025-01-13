Розлючені вболівальники побили гандболісток команди-гостей після матчу чемпіонату Туреччини
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Приблизно 100 вболівальників жіночої гандбольної команди Бінгьоль Спор Лісесі напали на представниць Шанліурфа Гюнешін Чокукларі після матчу групи G другого за силою дивізіону Туреччини.
Про це пишуть видання Sporx та Haberler.
Гра завершилася перемогою гостей. Після матчу фанати вибігли на паркет і агресивно себе поводили: погрожували, лаяли і навіть били гандболісток.
Представниці Шанліурфа заявили, що обов'язково подадуть заяву до поліції на нападників.
Подію прокоментував і Міністр молоді та спорту Осман Ашкін Бак.
"На спортивних майданчиках не місце насильству! Я рішуче засуджую напад на жіночу гандбольну команду Шанліурфа Гюнешін Чокукларі після матчу в місті Бінгьолі. Ми будемо стежити за процесом, щоб переконатися, що винні в цьому серйозному інциденті будуть покарані", – написав він.
Нагадаємо, українська Галичанка двічі поступилася ісландському Хаукару в 1/8 фіналу Кубку Виклику і залишила турнір.