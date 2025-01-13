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Розлючені вболівальники побили гандболісток команди-гостей після матчу чемпіонату Туреччини

Руслан Травкін — 13 січня 2025, 03:10
Розлючені вболівальники побили гандболісток команди-гостей після матчу чемпіонату Туреччини
Скріншот

Приблизно 100 вболівальників жіночої гандбольної команди Бінгьоль Спор Лісесі напали на представниць Шанліурфа Гюнешін Чокукларі після матчу групи G другого за силою дивізіону Туреччини.

Про це пишуть видання Sporx та Haberler.

Гра завершилася перемогою гостей. Після матчу фанати вибігли на паркет і агресивно себе поводили: погрожували, лаяли і навіть били гандболісток.

Представниці Шанліурфа заявили, що обов'язково подадуть заяву до поліції на нападників.

Подію прокоментував і Міністр молоді та спорту Осман Ашкін Бак.

"На спортивних майданчиках не місце насильству! Я рішуче засуджую напад на жіночу гандбольну команду Шанліурфа Гюнешін Чокукларі після матчу в місті Бінгьолі. Ми будемо стежити за процесом, щоб переконатися, що винні в цьому серйозному інциденті будуть покарані", – написав він.

Нагадаємо, українська Галичанка двічі поступилася ісландському Хаукару в 1/8 фіналу Кубку Виклику і залишила турнір. 

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