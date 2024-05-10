Мотор знищив Донбас, СКА-ШВСМ у серії пенальті зумів здолати Карпати: результати 8 туру чоловічої Суперліги
— 10 травня, 17:59
Відбулися чотири поєдинки в межах 8 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.
У серії пенальті СКА-ШВСМ здолав Карпати, ХНУ-ДЮСШ-1 розгромно переміг СКА-Львів, а Мотор знищив Донбас.
Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга
ІІ етап, Київ, зала НУФВСУ
8 тур, 10 травня
Група Б за 5-8 місця
СКА-ШВСМ — Карпати 36:33 (17:15, 15:17, 4:1 — пен.)
ХНУ-ДЮСШ-1 — СКА-Львів 31:16 (16:9, 15:7)
Група А за 1-4 місця
Мотор — Донбас 43-19 (23-8)
Одеса — Ізмаїл 39:28 (17:13)
Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).
Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).
Нагадаємо, Мотор розгромив Ізмаїл, а СКА-Львів здолав СКА-ШВСМ.
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