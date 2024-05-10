Мотор знищив Донбас, СКА-ШВСМ у серії пенальті зумів здолати Карпати: результати 8 туру чоловічої Суперліги

Відбулися чотири поєдинки в межах 8 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.

У серії пенальті СКА-ШВСМ здолав Карпати, ХНУ-ДЮСШ-1 розгромно переміг СКА-Львів, а Мотор знищив Донбас.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга

ІІ етап, Київ, зала НУФВСУ

8 тур, 10 травня

Група Б за 5-8 місця

СКА-ШВСМ — Карпати 36:33 (17:15, 15:17, 4:1 — пен.)

ХНУ-ДЮСШ-1 — СКА-Львів 31:16 (16:9, 15:7)

Група А за 1-4 місця

Мотор — Донбас 43-19 (23-8)

Одеса — Ізмаїл 39:28 (17:13)

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Нагадаємо, Мотор розгромив Ізмаїл, а СКА-Львів здолав СКА-ШВСМ.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.