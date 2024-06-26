Олеся Дяченко — MVP гандбольної Суперліги-2023/24

Другий сезон поспіль індивідуальний приз дістається плеймейкеру з табору чемпіона.

З 2010 року MVP гандбольного сезону визначається шляхом опитування професіоналів. Регламент референдуму не змінювався з моменту його створення: кожен респондент — тренери та капітани команд Суперліги та збірних України — називає трьох найкращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге — два, за третє — один. Переможець визначається за загальною кількістю набраних балів.

15-й щорічний референдум "Найкраща гандболістка чемпіоната України". Сезон-2023/2024 (№33)

Тетяна ШТЕФАН (тренер Галичанки) Дяченко Козак Гавриш Тетяна ПОЛЯК (капітан Галичанки) Дяченко Козак М.Поляк Борис ПЕТРОВСЬКИЙ (Карпати) Гававка Слободян Гінкул Анна ГАВАВКА (Карпати) Дяченко Оржаховська Бахтіна Наталя ПАРХОМЕНКО (Спартак) Оржаховська Гінкул Гававка Анастасія ОРЖАХОВСЬКА (Спартак) Козак Нестеренко Нечаєва Наталя ЛЯПІНА (КОСФК Бровари) Оржаховська Гінкул Нестеренко Тетяна ЧОРНЯВСЬКА (КОСФК Бровари) Гавриш Нестеренко Зоря Віктор ГІНКУЛ (Реал) Гінкул Колодюк Чорнявська Анастасія ГІНКУЛ (Реал) Чорнявська Колодюк Шукаль Вероніка АЛЕКСЕЄНКО (ХНУ Хмельницький) Гававка Козак Пархоменко Марія ПЕТРИЧУК (ХНУ Хмельницький) Гававка Оржаховська Нестеренко Генадій КРАВЦОВ (Дон-ДУВС Кривий Ріг) Т. Готра Кушнір Чорнявська Діана ПОТИБНЯ (Дон-ДУВС) Гававка Дяченко Шукаль Віталій АНДРОНОВ (екс-тр. зб. України) Дяченко Гавриш Козак Ірина КОМПАНІЄЦЬ (капітан зб. України) Бахтіна Дяченко Нестеренко Оксана ПЛОЩИНСЬКА (тр. зб. України) Дяченко Козак Гавриш Ольга ПЕРЕДЕРІЙ (тренер зб. України) Бахтіна Дяченко Гававка

Тріумфаторкою XV щорічного референдуму щодо визначення найкориснішого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу стала 21-річна розігруюча львівської Галичанки Олеся Дяченко.

На рахунку Олесі Дяченко сім внутрішніх трофеїв: чотири чемпіонські титули + два Кубки України + Суперкубок України.

внутрішніх трофеїв: чотири чемпіонські титули + два Кубки України + Суперкубок України. Загалом за 4 сезони (2021—2024, усі — у Галичанці) у ЧУ зіграла 83 матчі (272 голи), у єврокубках — 2 голи.

Дебютувала за збірну України 29 листопада 2023 року у фіналі чемпіонату світу проти Бразилії і весь турнір провела на позиції лівого вінгера. Загалом у збірній — 8 матчів, 6 голів.

У чемпіонаті України обійняла важливий пост плеймейкера, багато додавши у другій частині сезону, за що заслужено отримала визнання професіоналів у вигляді індивідуальної нагороди.

1. Олеся ДЯЧЕНКО (Галичанка) 21 5 3 8 2. Анна ГАВАВКА (Карпати) 14 4 1 2 7 3. Катерина КОЗАК (Галичанка) 12 1 4 1 6 4. Анастасія ОРЖАХОВСЬКА (Спартак) 10 2 2 4 5. Анастасія ГІНКУЛ (Реал) 8 1 2 1 4 6. Валерія НЕСТЕРЕНКО (Карпати) 7 2 3 5 7. Світлана ГАВРИШ (Галичанка) 7 1 1 2 4 8. Аліна БАХТІНА (Дон-ДУВС) 7 2 1 3 9. Тетяна ЧОРНЯВСЬКА (КОСФК Бровари) 5 1 2 3 10. Карина КОЛОДЮК (Карпати) 4 2 2 11. Тетяна ГОТРА (Карпати) 3 1 12. Мілана ШУКАЛЬ (Галичанка) 2 2 2 13. Владислава СЛОБОДЯН (Карпати) 2 1 13. Аліна КУШНІР (Дон-ДУВС) 2 1 1 15. Валерія ЗОРЯ (КОСФК Бровари) 1 1 1 15. Юлія НЕЧАЄВА (Спартак) 1 1 15. Анастасія ПАРХОМЕНКО (Спартак) 1 1 1 15. Марія ПОЛЯК (Галичанка) 1 1 1

Розкладка по клубам тепер така: 8 разів переможцем ставав представник Галичанки; 3 — Карпат, 2 рази — Спарти та Реалу.

Найчастіше в окремі роки відзначалися: Яна Готра, Марина Коновалова і Наталія Туркало (7 сезонів).

У поточному опитуванні хоча б один раз згадувалися 18 гандболісток. Серед найкращих дебютували семеро виконавців: Анна Гававка, Катерина Козак, Валерія Нестеренко, Аліна Бахтіна, Тетяна Готра, Аліна Кушнір та Юлія Нечаєва.

Лауреати за історію (2009/10 – 2023/2024)

1 (1). Наталія ТУРКАЛО 98 2010-2013, 2015-2017 7 41 2 (4 ↑ ). Світлана ГАВРИШ 56 2018-2021, 2024 5 28 3 (2). Ірина СТЕЛЬМАХ 56 2011-2015 5 27 4 (3). Ірина ЯБЛОНСЬКА 50 2015-2017 3 23 5 (5). Наталія ПАРХОМЕНКО 49 2010-2011, 2015-2016 4 20 6 (6). Мар'яна МАРКЕВИЧ 47 2019-2023 5 22 7 (7). Юлія МАНАГАРОВА 44 2010-2011 2 19 8 (8). Ірина КОМПАНІЄЦЬ 42 2012-2015, 2017-2018 6 22 9 (9). Вікторія ЦИБУЛЕНКО 42 2010-2014 5 18 10 (10). Анна ДЯБЛО 39 2018-2022 5 21 ...24 (34 ↑ ). Анастасія ГІНКУЛ 23 2022, 2024 2 11 ...25 (77 ↑ ). Олеся ДЯЧЕНКО 23 2023-2024 2 10 ...26 (27 ↑ ). Карина КОЛОДЮК 22 2021-2024 4 11 ...36 (35 ↓ ). Анастасія ПАРХОМЕНКО 15 2023-2024 2 8 ...37 (41 ↑ ). Тетяна ЧОРНЯВСЬКА 14 2019, 2021-2022, 2024 4 8 ...38 ( new ). Анна ГАВАВКА 14 2024 1 6 ...39 (38 ↓ ). Валерія ЗОРЯ 13 2010, 2012, 2023-2024 4 10 ...41 (66 ↑ ). Анастасія ОРЖАХОВСЬКА 13 2022-2024 3 6 ...43 ( new ). Катерина КОЗАК 12 2024 1 6

Примітка. У дужках вказане місце у загальному реєстрі перед початком сезону. Після спортсмена вказано загальну кількість очок, роки та кількість згадок у трійках респондентів.

У 15-му референдумі щодо визначення найціннішого гравця Суперліги загальний реєстр учасників досяг тризначного числа — хоча б раз згадувалося 106 гандболісток.

Усі MVP жіночої Суперліги з 2010 року

2009/2010 Юлія МАНАГАРОВА (Смарт Кривий Ріг)

2010/2011 Вікторія ЦИБУЛЕНКО (Спарта Кривий Ріг)

2011/2012 Наталія ТУРКАЛО (Карпати Ужгород)

2012/2013 Наталія ТУРКАЛО (Карпати)

2013/2014 Тамара СМБАТЯН (Галичанка-ЛНУ Львів)

2014/2015 Ірина СТЕЛЬМАХ (Галичанка-ЛНУ)

2015/2016 Наталія ТУРКАЛО (Галичанка-ЛНУ)

2016/2017 Леся СМОЛІНГ (Галичанка-ЛНУ)

2017/2018 Єлизавета ВОРОНЬКО (Карпати)

2018/2019 Ілона ГАЙКОВА (Галичанка-ЛНУ)

2019/2020 Світлана АКСЬОНОВА (Реал Миколаїв)

2020/2021 Марія ГЛАДУН (Галичанка-ЛНУ)

2021/2022 Анастасія ДЕРЕКЛЕЄВА (Реал Миколаїв)

2022/2023 Мар'яна МАРКЕВИЧ (Галичанка-ЛНУ)

2023/2024 Олеся ДЯЧЕНКО (Галичанка-ЛНУ)

Підготував Ігор ГРАЧОВ

Телеграм-канал автора