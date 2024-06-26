Олеся Дяченко — MVP гандбольної Суперліги-2023/24
Другий сезон поспіль індивідуальний приз дістається плеймейкеру з табору чемпіона.
З 2010 року MVP гандбольного сезону визначається шляхом опитування професіоналів. Регламент референдуму не змінювався з моменту його створення: кожен респондент — тренери та капітани команд Суперліги та збірних України — називає трьох найкращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге — два, за третє — один. Переможець визначається за загальною кількістю набраних балів.
15-й щорічний референдум "Найкраща гандболістка чемпіоната України". Сезон-2023/2024 (№33)
|Тетяна ШТЕФАН (тренер Галичанки)
|Дяченко
|Козак
|Гавриш
|Тетяна ПОЛЯК (капітан Галичанки)
|Дяченко
|Козак
|М.Поляк
|Борис ПЕТРОВСЬКИЙ (Карпати)
|Гававка
|Слободян
|Гінкул
|Анна ГАВАВКА (Карпати)
|Дяченко
|Оржаховська
|Бахтіна
|Наталя ПАРХОМЕНКО (Спартак)
|Оржаховська
|Гінкул
|Гававка
|Анастасія ОРЖАХОВСЬКА (Спартак)
|Козак
|Нестеренко
|Нечаєва
|Наталя ЛЯПІНА (КОСФК Бровари)
|Оржаховська
|Гінкул
|Нестеренко
|Тетяна ЧОРНЯВСЬКА (КОСФК Бровари)
|Гавриш
|Нестеренко
|Зоря
|Віктор ГІНКУЛ (Реал)
|Гінкул
|Колодюк
|Чорнявська
|Анастасія ГІНКУЛ (Реал)
|Чорнявська
|Колодюк
|Шукаль
|Вероніка АЛЕКСЕЄНКО (ХНУ Хмельницький)
|Гававка
|Козак
|Пархоменко
|Марія ПЕТРИЧУК (ХНУ Хмельницький)
|Гававка
|Оржаховська
|Нестеренко
|Генадій КРАВЦОВ (Дон-ДУВС Кривий Ріг)
|Т. Готра
|Кушнір
|Чорнявська
|Діана ПОТИБНЯ (Дон-ДУВС)
|Гававка
|Дяченко
|Шукаль
|Віталій АНДРОНОВ (екс-тр. зб. України)
|Дяченко
|Гавриш
|Козак
|Ірина КОМПАНІЄЦЬ (капітан зб. України)
|Бахтіна
|Дяченко
|Нестеренко
|Оксана ПЛОЩИНСЬКА (тр. зб. України)
|Дяченко
|Козак
|Гавриш
|Ольга ПЕРЕДЕРІЙ (тренер зб. України)
|Бахтіна
|Дяченко
|Гававка
Тріумфаторкою XV щорічного референдуму щодо визначення найкориснішого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу стала 21-річна розігруюча львівської Галичанки Олеся Дяченко.
- На рахунку Олесі Дяченко сім внутрішніх трофеїв: чотири чемпіонські титули + два Кубки України + Суперкубок України.
- Загалом за 4 сезони (2021—2024, усі — у Галичанці) у ЧУ зіграла 83 матчі (272 голи), у єврокубках — 2 голи.
- Дебютувала за збірну України 29 листопада 2023 року у фіналі чемпіонату світу проти Бразилії і весь турнір провела на позиції лівого вінгера. Загалом у збірній — 8 матчів, 6 голів.
- У чемпіонаті України обійняла важливий пост плеймейкера, багато додавши у другій частині сезону, за що заслужено отримала визнання професіоналів у вигляді індивідуальної нагороди.
|1. Олеся ДЯЧЕНКО (Галичанка)
|21
|5
|3
|8
|2. Анна ГАВАВКА (Карпати)
|14
|4
|1
|2
|7
|3. Катерина КОЗАК (Галичанка)
|12
|1
|4
|1
|6
|4. Анастасія ОРЖАХОВСЬКА (Спартак)
|10
|2
|2
|4
|5. Анастасія ГІНКУЛ (Реал)
|8
|1
|2
|1
|4
|6. Валерія НЕСТЕРЕНКО (Карпати)
|7
|2
|3
|5
|7. Світлана ГАВРИШ (Галичанка)
|7
|1
|1
|2
|4
|8. Аліна БАХТІНА (Дон-ДУВС)
|7
|2
|1
|3
|9. Тетяна ЧОРНЯВСЬКА (КОСФК Бровари)
|5
|1
|2
|3
|10. Карина КОЛОДЮК (Карпати)
|4
|2
|2
|11. Тетяна ГОТРА (Карпати)
|3
|1
|12. Мілана ШУКАЛЬ (Галичанка)
|2
|2
|2
|13. Владислава СЛОБОДЯН (Карпати)
|2
|1
|13. Аліна КУШНІР (Дон-ДУВС)
|2
|1
|1
|15. Валерія ЗОРЯ (КОСФК Бровари)
|1
|1
|1
|15. Юлія НЕЧАЄВА (Спартак)
|1
|1
|15. Анастасія ПАРХОМЕНКО (Спартак)
|1
|1
|1
|15. Марія ПОЛЯК (Галичанка)
|1
|1
|1
- Розкладка по клубам тепер така: 8 разів переможцем ставав представник Галичанки; 3 — Карпат, 2 рази — Спарти та Реалу.
- Найчастіше в окремі роки відзначалися: Яна Готра, Марина Коновалова і Наталія Туркало (7 сезонів).
- У поточному опитуванні хоча б один раз згадувалися 18 гандболісток. Серед найкращих дебютували семеро виконавців: Анна Гававка, Катерина Козак, Валерія Нестеренко, Аліна Бахтіна, Тетяна Готра, Аліна Кушнір та Юлія Нечаєва.
Лауреати за історію (2009/10 – 2023/2024)
|1 (1). Наталія ТУРКАЛО
|98
|2010-2013, 2015-2017
|7
|41
|2 (4↑). Світлана ГАВРИШ
|56
|2018-2021, 2024
|5
|28
|3 (2). Ірина СТЕЛЬМАХ
|56
|2011-2015
|5
|27
|4 (3). Ірина ЯБЛОНСЬКА
|50
|2015-2017
|3
|23
|5 (5). Наталія ПАРХОМЕНКО
|49
|2010-2011, 2015-2016
|4
|20
|6 (6). Мар'яна МАРКЕВИЧ
|47
|2019-2023
|5
|22
|7 (7). Юлія МАНАГАРОВА
|44
|2010-2011
|2
|19
|8 (8). Ірина КОМПАНІЄЦЬ
|42
|2012-2015, 2017-2018
|6
|22
|9 (9). Вікторія ЦИБУЛЕНКО
|42
|2010-2014
|5
|18
|10 (10). Анна ДЯБЛО
|39
|2018-2022
|5
|21
|...24 (34↑). Анастасія ГІНКУЛ
|23
|2022, 2024
|2
|11
|...25 (77↑). Олеся ДЯЧЕНКО
|23
|2023-2024
|2
|10
|...26 (27↑). Карина КОЛОДЮК
|22
|2021-2024
|4
|11
|...36 (35↓). Анастасія ПАРХОМЕНКО
|15
|2023-2024
|2
|8
|...37 (41↑). Тетяна ЧОРНЯВСЬКА
|14
|2019, 2021-2022, 2024
|4
|8
|...38 (new). Анна ГАВАВКА
|14
|2024
|1
|6
|...39 (38↓). Валерія ЗОРЯ
|13
|2010, 2012, 2023-2024
|4
|10
|...41 (66↑). Анастасія ОРЖАХОВСЬКА
|13
|2022-2024
|3
|6
|...43 (new). Катерина КОЗАК
|12
|2024
|1
|6
Примітка. У дужках вказане місце у загальному реєстрі перед початком сезону. Після спортсмена вказано загальну кількість очок, роки та кількість згадок у трійках респондентів.
У 15-му референдумі щодо визначення найціннішого гравця Суперліги загальний реєстр учасників досяг тризначного числа — хоча б раз згадувалося 106 гандболісток.
Усі MVP жіночої Суперліги з 2010 року
2009/2010 Юлія МАНАГАРОВА (Смарт Кривий Ріг)
2010/2011 Вікторія ЦИБУЛЕНКО (Спарта Кривий Ріг)
2011/2012 Наталія ТУРКАЛО (Карпати Ужгород)
2012/2013 Наталія ТУРКАЛО (Карпати)
2013/2014 Тамара СМБАТЯН (Галичанка-ЛНУ Львів)
2014/2015 Ірина СТЕЛЬМАХ (Галичанка-ЛНУ)
2015/2016 Наталія ТУРКАЛО (Галичанка-ЛНУ)
2016/2017 Леся СМОЛІНГ (Галичанка-ЛНУ)
2017/2018 Єлизавета ВОРОНЬКО (Карпати)
2018/2019 Ілона ГАЙКОВА (Галичанка-ЛНУ)
2019/2020 Світлана АКСЬОНОВА (Реал Миколаїв)
2020/2021 Марія ГЛАДУН (Галичанка-ЛНУ)
2021/2022 Анастасія ДЕРЕКЛЕЄВА (Реал Миколаїв)
2022/2023 Мар'яна МАРКЕВИЧ (Галичанка-ЛНУ)
2023/2024 Олеся ДЯЧЕНКО (Галичанка-ЛНУ)
Підготував Ігор ГРАЧОВ
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