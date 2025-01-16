Іспанія обіграла Чилі, Франція та Данія здобули другі перемоги в попередньому раунді чемпіонату світу-2025

У четвер, 16 січня, пройшов третій ігровий день попереднього раунду чемпіонату світу-2025 з гандболу.

Сьогодні фанати стали свідками одразу восьми протистоянь.

У групі F Іспанія та Швеція стартували з перемог над Чилі та Японією відповідно. У квартеті G Словенія розгромила Кубу, а Ісландія переграла Кабо-Верде.

Також відбулися матчі 2 туру. Італія та Данія з групи В обіграли Алжир та Туніс відповідно. А в квартеті С Франція здобула розгромну перемогу над Кувейтом, у той час як Австрія втримала необхідний результат у грі з Катаром.

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Попередній раунд

16 січня

Група F, 1 тур

Іспанія – Чилі 31:22 (17:13, 14:9)

Швеція – Японія 39:21 (17:13, 22:8)

Група G, 1 тур

Словенія – Куба 41:19 (18:9, 23:10)

Ісландія – Кабо-Верде 34:21 (18:8, 16:13)

Група В, 2 тур

Італія – Алжир 32:23 (16:11, 16:12)

Туніс – Данія 21:32 (7:17, 14:15)

Група С, 2 тур

Кувейт – Франція 19:43 (8:21, 11:22)

Австрія – Катар 28:26 (16:14, 12:12)

Раніше стало відомо, що зірка збірної Норвегії Александер Блонц вибув до кінця сезону через тромб у головному мозку, який діагностували лікарі.

Нагадаємо, що чемпіонаті світу беру участь 32 команди, які на першому етапі розбиті на 8 груп по 4 збірні. З них 24 найсильніші (по 3 із 4 команд у кожній групі) виходять у наступний раунд, де діляться на 4 групи по 6 команд. І вже на цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці та вихід до чвертьфіналу.

У плейоф виходять вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагаються за титул чемпіона світу.

Також свій турнір буде в аутсайдерів груп, які розіграють 25-32 місця та поборються за Президентський кубок.