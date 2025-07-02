Бронзовий призер Ліги чемпіонів підписав лідера збірної України

Лідер збірної України з гандболу Ігор Турченко посилив віцечемпіона Франції Нант.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У сезоні-2025/26 24-річний гандболіст продовжить виступати за Лімож, а влітку наступного року приєднається до титулованого клубу.

"Я дуже радий, що підписав контракт із Нантом – топ-клубом із досвідченими гравцями, які грають на перемогу та з великим бажанням у кожному матчі. Це новий виклик для мене, особливо грати у Лізі чемпіонів, змаганні, яке мене дуже мотивує. Я не можу дочекатися початку цієї нової пригоди", – заявив Турченко.

Ігор народився в Броварах, Київська область. З 2019 до 2023 року виступав за запорізький Мотор, з яким регулярно ставав чемпіоном України.

За 2 сезони у складі Ліможа Турченко відіграв усі можливі 60 поєдинків і забив 297 голів, що є одним із найкращих показників у клубі.

"Я дуже добре адаптувався, а коли почав розуміти французьку, стало ще краще. Я люблю Францію та життя тут, тому й хотів залишитися в цій країні. Чемпіонат справді цікавий: кожна команда може перемогти, конкуренція максимальна", – додав гравець, який виступає на позиції лівий півсередній.

Вдало Ігор проводить матчі і за збірну України. У відборі на чемпіонат Європи він закинув 43 голи, що дозволило стати четвертим бомбардиром у межах кваліфікації на Євро-2026.

Нант був заснований ще в 1953 році, але головні успіхи команда здобула в останні 15 років. Клуб 5 разів ставав віцечемпіоном Франції, тричі вигравав Кубок Франції та двічі Кубок Ліги.

Має успіхи представник Франції і на європейській арені. У сезонах-2012/13 та 2015/2016 команда ставала фіналістом Кубку ЄГФ – другий за силою турнір.

У сезоні-2017/18 команда стала фіналістом Ліги чемпіонів. Цього року Нант у матчі за "бронзу" ЛЧ обіграв Барселону.