Німецький гандболіст та інфлюенсер отримав тривалу дискваліфікацію за вживання тестостерону
Нільс Кречмер
Німецький гандболіст Нільс Кречмер буде дискваліфікований на чотири роки через вживання тестостерону.
Про це повідомляє Ran.de
Виконавчий комітет гандбольної Бундесліги одноголосно вирішив покарати 32-річного спортсмена. Оскільки гравець визнав свою провину, дискваліфікація може бути скорочена до трьох років.
Гравця відсторонили від ігор ще в грудні минулого року. Його клуб Гроссвальштадт, де він був капітаном, відразу розірвав із ним контракт.
Кречмер відомий насамперед як інфлюенсер. В Instagram за ним стежать понад 400 тисяч людей. Нільс також працює моделлю.
Нагадаємо, нещодавно померла легендарна гандболіста київського Спартака Лідія Шевченко.