На війні загинув український гандболіст Заєць

Війна забрала життя українського гандболіста зі Львівщини, гравця команди СКА-Львів Романа Заєця.

Про це повідомляє Федерація гандболу України.

29-річний воїн був неодноразовим переможцем універсіади Львівщини, бронзовим призером Універсіади України 2015 року, срібним призером Універсіади України 2017 року, гравцем команди чемпіонату України СКА-Львів.

"Роман Заєць загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком. Вічна Слава Герою", – пресслужба ФГУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель дворазового чемпіона світу та багаторазового чемпіона України з панкратіону, Ярослава Стрільця, та української чемпіонки з важкої атлетики Ніни Пашкевич.