На війні загинув ексгравець збірної України

Війна забрала життя колишнього гравця збірної України з гандболу та тренер Михайла Цапа.

Про це повідомляє ФГУ.

Військовий загинув 24 лютого 2024 року під час бойового завдання у Донецькій області. На момент загибелі йому було 43 роки.

Цап після початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до Сил оборони України, де був бойовим медиком. До цього працював на посаді тренера у команді Першої ліги Одесі-2, з якою він став чемпіоном у сезоні-2021/22.

"Багато років свого життя Михайло присвятив гандболу: неодноразовий чемпіон України, володар Кубка Ізраїлю, ексгравець національної збірної України, тренер юніорських збірних України. Виступав за южненський гандбольний клуб "Портовик", запорізькі Мотор та ЗТР, ізраїльську Асу та румунський Келераші. Але основною ціллю останніх років було гандбольне виховання дітей громади", – йдеться в повідомленні.

Прощання з тренером відбудеться 20 листопада.

Нагадаємо, нещодавно голова НОК України Вадим Гутцайт розповів про те, скільки українських спортсменів загинуло на війні з Росією.