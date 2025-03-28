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IHF назвала найкращих гандболістів 2024 року

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 15:55
IHF назвала найкращих гандболістів 2024 року
ihf.info

Міжнародна федерація гандболу (IHF) назвала найкращих гандболістів минулого року. Нагороди отримали Матіас Гідсель, Хенні Райстад, Ренарс Ушчінс і Петра Сімон.

Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба федерації.

Голосування проходило три тижні. Структура залишилася такою ж, як і в минулому році: голоси вболівальників, голоси тренерів національних збірних і Комісія тренерів IHF. Гандболісти з найвищим загальним балом у цих трьох категоріях були визнані переможцями.

У нагороді IHF "Гравець року" Матіас Гідсель мав переважну перевагу в усіх трьох категоріях. Данець представляє німецьку команду Фюксе Берлін. На ОІ-2024 його збірна виграла золота, а сам Матіас був визнаний MVP турніру.

Норвежка Хенні Райстад грає за данський Есб'єрг. На Олімпіаді 26-річна Райстад допомогла збірній своєї країни здобути перемогу. Вона також стала найкращою бомбардиркою жіночої Ліги чемпіонів EHF.

Найкращим молодим гравцем року став німець Ренарс Ушчінс. 22-річний правий захисник був ключовим гравцем збірної на Іграх у Парижі, де німецька команда програла лише фінал Данії.

Найкращою молодою гандболісткою стала 19-річна угорка Петра Сімон. Її збірна вилетіла з ОІ-2024 на стадії 1/4, але юна Петра забила 16 голів. На Євро-2024 Сімон була важливою частиною угорської команди, яка здобула бронзові медалі.

Нагадаємо, німецький гандболіст Нільс Кречмер буде дискваліфікований на чотири роки через вживання тестостерону.

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