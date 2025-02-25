Зірковий французький гандболіст завершив кар'єру в збірній

Капітан гандбольного ПСЖ 35-річний Лука Карабатич вирішив завершити кар'єру в збірній Франції.

Про це він оголосив у себе в соцмережах.

"Для мене було великою честю і привілеєм носити синьо-біло-червону форму. мене була можливість познайомитися з особливими спортсменами, завести глибокі дружні стосунки та пережити історичні моменти. Я ціную цей досвід навіть більше, ніж медалі та трофеї, які я виграв", – написав Лука.

Карабатич народився у Страсбурзі у родині хорватського гандболіста Бранко Карабатича, але вирішив грати за збірну Франції.

Загалом за національну команду Лука провів 154 гри і забив 174 голи. Він допоміг команді виграли Олімпіаду-2020, двічі чемпіонат світу (2015 та 2017) та двічі чемпіонат Європи (2014 та 2024).

Нагадаємо, дворазовий чемпіон світу з регбі Стівен Кітсхофф завершив кар’єру після серйозної травми шиї.