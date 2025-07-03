Колишній голкіпер збірної України та Словаччини завершив кар'єру

Колишній голкіпер збірної України з гандболу вирішив завершити кар'єру в 35-річному віці через травми.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Вказано, що гравець має серйозні проблеми з коліном та плечем.

"Я радий, що моє життя привело мене до Пряшова. Це були чудові десять років. Навіть поза гандболом у мене тут багато друзів, і Пряшів став моїм домом і домівкою моєї родини", – сказав Чуприна.

За Татран він грав з 2015 до 2021 рік, а потім повернувся до команди в 2022-му. У 2020-му завершив процес отримання словацького громадянства і виступав за збірну цієї країни.

"Я не так уявляв собі кінець своєї спортивної кар’єри. Але це було не моє рішення чи рішення керівництва клубу. Кінець був спричинений проблемами з плечем , які постійно поверталися навіть з тренувальним навантаженням. Починається новий етап мого життя. Я хочу тренувати дітей з гандболу та продовжувати допомагати клубу", – заявив гандболіст.

Чуприна з 2008 до 2014 року виступав за Портовик із міста Південне. У 2022 році короткий період був гравцем запорізького Мотора.

Нагадаємо, бронзовий призер Ліги чемпіонів Нант підписав контракт з лідером збірної України.