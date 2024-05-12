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Карпати здобули перемогу над СКА-Львів: результати 8 туру чоловічої Суперліги

Владислав Уткін — 12 травня, 10:58
Карпати здобули перемогу над СКА-Львів: результати 8 туру чоловічої Суперліги

12 травня відбувся один поєдинок ігрового дня в межах 8 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.

Ужгородські Карпати здобули перемогу над СКА-Львів в групі Б (5-8 місця). Поєдинок завершився з рахунком 31:22.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап
8 тур, 12 травня
Група Б за 5-8 місця

Карпати — СКА-Львів 31:22 (16:12, 15:10)

Сьогодні відбудуться ще 3 поєдинки чемпіонату України:

  • 11:00 СКА-ШВМС — ХНУ-ДЮСШ 1
  • 13:00 Донбас — Ізмаїл
  • 15:00 Мотор — Одеса

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Напередодні Карпати поступились Хмельницькому ХНУ-ДЮСШ, а СКА-Львів програв київському СКА-ШВМС.


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