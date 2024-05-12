Карпати здобули перемогу над СКА-Львів: результати 8 туру чоловічої Суперліги
12 травня відбувся один поєдинок ігрового дня в межах 8 туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків.
Ужгородські Карпати здобули перемогу над СКА-Львів в групі Б (5-8 місця). Поєдинок завершився з рахунком 31:22.
Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап
8 тур, 12 травня
Група Б за 5-8 місця
Карпати — СКА-Львів 31:22 (16:12, 15:10)
Сьогодні відбудуться ще 3 поєдинки чемпіонату України:
- 11:00 СКА-ШВМС — ХНУ-ДЮСШ 1
- 13:00 Донбас — Ізмаїл
- 15:00 Мотор — Одеса
Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).
Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).
Напередодні Карпати поступились Хмельницькому ХНУ-ДЮСШ, а СКА-Львів програв київському СКА-ШВМС.