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Іспанський гандболіст у 28-річному віці помер після тривалої боротьби з раком

Руслан Травкін — 2 грудня 2024, 18:58
Іспанський гандболіст у 28-річному віці помер після тривалої боротьби з раком
Рауль Перес
Unión Balonmán Lavadores

Пішов у засвіти 28-річний іспанський гандболіст Рауль Перес. Причиною смерті став рак.

Про це повідомляє As.com.

Останні два роки він боровся з раком товстої кишки. Незважаючи на таку хворобу він продовжував грати, а також паралельно працював медбратом.

Рауль Перес більшість кар'єри провів у галісійських командах. Гандболіст виступав за Бальонман Каніза, Реконкіста де Віго та Лірон.

Нагадаємо, сьогодні помер легендарний румунський голкіпер Гельмут Дукадам, який був героєм фіналу Кубку чемпіонів-1986.

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