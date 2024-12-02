Іспанський гандболіст у 28-річному віці помер після тривалої боротьби з раком
Рауль Перес
Unión Balonmán Lavadores
Пішов у засвіти 28-річний іспанський гандболіст Рауль Перес. Причиною смерті став рак.
Про це повідомляє As.com.
Останні два роки він боровся з раком товстої кишки. Незважаючи на таку хворобу він продовжував грати, а також паралельно працював медбратом.
Рауль Перес більшість кар'єри провів у галісійських командах. Гандболіст виступав за Бальонман Каніза, Реконкіста де Віго та Лірон.
Нагадаємо, сьогодні помер легендарний румунський голкіпер Гельмут Дукадам, який був героєм фіналу Кубку чемпіонів-1986.