Іспанський гандболіст у 28-річному віці помер після тривалої боротьби з раком

Пішов у засвіти 28-річний іспанський гандболіст Рауль Перес. Причиною смерті став рак.

Про це повідомляє As.com.

Останні два роки він боровся з раком товстої кишки. Незважаючи на таку хворобу він продовжував грати, а також паралельно працював медбратом.

Рауль Перес більшість кар'єри провів у галісійських командах. Гандболіст виступав за Бальонман Каніза, Реконкіста де Віго та Лірон.

⚫️ La @RFEBalonmano lamenta profundamente la trágica pérdida de Raúl Pérez, portero del @UB_Lavadores y que ha fallecido con solo 28 años



🖤 Queremos trasladar todo nuestro cariño a @UB_Lavadores, la @fgabalonman y a la familia y amigos de Raúl en estos duros momentos



Que… pic.twitter.com/duGmFGckEQ — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) December 2, 2024

Нагадаємо, сьогодні помер легендарний румунський голкіпер Гельмут Дукадам, який був героєм фіналу Кубку чемпіонів-1986.