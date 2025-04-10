Дворазовий віцечемпіон світу завершить кар'єру в 31 рік

Норвезький гандболіст Ейвінд Танген завершить кар'єру після цього сезону.

Про це повідомляє Ba.no.

"Мабуть, пора припинити грати в гандбол", – сказав він в ефірі телеканалу TV2.

Останні 7 років 31-річний гандболіст виступав за Ск'єрн із Данії, але клуб йому не запропонував новий контракт.

За інформацією від ЗМІ, Танген отримав пропозиції від інших клубів, але не мав бажання продовжувати грати.

Гандболіст дебютував за національну збірну ще в 2010 році. У складі збірної здобув срібло на чемпіонатах світу 2017 та 2019 років. На чемпіонаті Європи 2020 Норвегія разом із ним здобула бронзу. Загалом за національну команду зіграв 102 поєдинки.

Нагадаємо, легенда пляжного волейболу Філ Далгауссер вирішив завершити кар'єру в 45-річному віці.