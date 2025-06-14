Фюксе без проблем обіграв Нант і став першим фіналістом Ліги чемпіонів
У німецькому Кельні на "Lanxess Arena" відбувся перший півфінал гандбольної Ліги чемпіонів сезону-2024/25. У матчі зійшлися Фюксе Берлін і французький Нант.
Чинний чемпіон Німеччини зумів здолати віцечемпіона Франції з рахунком 34:24.
Фюксе Берлін – Нант 34:24 (18:12)
"Лисиці" відразу заволоділи ініціативою, що дозволило мати шість голів переваги після першого тайму.
Такий гандикап стався завдяки вдалим діям голкіпера Деяна Мілосавлєва, який завершив матч із показником відбитих кидків 38,5% (відбив 15 із 39).
У другому таймі фаворитом не залишив шансів Нанту. Перевага Фюксе за підсумками матчу склала 10 голів.
Данець Матіас Гідсель, який є головною зіркою клубу, забив лише двічі. Можливо, він би забив більше, але отримав червону картку. У матчі запалював Тім Фрейхофер – він 10 разів закинув у ворота суперників.
Нагадаємо, для Фюксе це буде перший фінал ЛЧ в історії клубу. Нант виходив у фінал у сезоні-2017/18.
Через годину розпочнеться другий півфінал. У ньому зійдуться чинний переможець Ліги чемпіонів Барселона та Магдебург. Німецький град вигравав турнір у сезоні-2022/23.