Фюксе без проблем обіграв Нант і став першим фіналістом Ліги чемпіонів

When you do everything perfectly, but... 𝗗𝗲𝗷𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗼𝘀𝗮𝘃𝗹𝗷𝗲𝘃 👊@FuechseBerlin #ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/PXCl0flkxL