Двоюрідний брат Ферстаппена став гравцем Гамбурга

Клуб гандбольної Бундесліги Гамбург оголосив про підписання 21-річного нідерландця Кая Геенена, який є двоюрідним братом зіркового гонщика Формули-1 Макса Ферстаппена.

Перехід підтвердила пресслужба Гамбурга.

Кай і клуб погодили дворічний контракт. Його попередньою командою був Любек із Бундесліги 2.

У березні 2023 року Геенен дебютував у національній збірній Нідерландів. Він був у складі збірної на чемпіонаті Європи 2024 року, де "ораньє" посіли дванадцяте місце.

Гандболіст також грав за національну команду на ЧС-2025 року. Йому вдалося забити шість голів за шість поєдинків. Збірна Нідерландів на світовій першості також фінішувала дванадцятою.

Гамбург – середняк німецького гандболу. За підсумками сезону-2010/11 колектив вперше в історії став чемпіоном. У 2013 році клуб став переможцем Ліги чемпіонів ЄГФ.

Згодом у команди почалися проблеми, через які клуб покинув елітний дивізіон. У сезоні-2020/21 команда виграла Бундеслігу 2.

Нагадаємо, завдяки перемозі на Гран-прі Японії Макс Ферстаппен зміг перевершити легендарного Міхаеля Шумахера.