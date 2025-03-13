Знову мінімальна поразка: збірна України програла Косову в матчі відбору на ЧЄ
Завершився матч кваліфікації на чемпіонат Європи з гандболу між збірними України та Косова.
Українська команда зазнала поразки з рахунком 30:31.
Перший тайм "синьо-жовті" програли – 12:16. У другій половині гри українці додали, що дозволило повернути інтригу. На жаль, перемогти не вийшло.
Косово – Україна 31:30 (16:12)
16 березня відбудеться другий матч між командами. Проте домашня гра збірної України відбудеться в литовському місті Клайпеда на "Svyturio Arena". Початок – о 18:00 за Києвом.
Нагадаємо, для збірної України це друга поразка у матчах відбору. Спочатку "синьо-жовті" поступилася збірній Нідерландів у першому турі (39:40), а у другому здобула перемогу над Фарерськими островами (35:32).
Наразі українці йдуть останніми, маючи 2 очки. Лідирує збірна Нідерландів - 5 очок. Косово та Фарерські острови мають по 4 бали.