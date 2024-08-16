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Збірна України U-18 програла сьомий матч поспіль на чемпіонаті Європи

Микола Дендак — 16 серпня, 19:27
Збірна України U-18 програла сьомий матч поспіль на чемпіонаті Європи
Gruja Milosevic — MONTENEGRO

Збірна України U-18 програла одноліткам з Румунії на чемпіонаті Європи з гандболу.

Поєдинок завершився з рахунком 35:29. Попри відносно рівну першу половину (17:16), у другій українці не змогли нав'язати боротьбу.

Для української команди це вже 7 поразка поспіль на турнірі. Вона програла всі матчі та боротиметься з господарями турніру Чорногорією за передостанню 23 сходинку. Поєдинок відбудеться завтра, 17 серпня. Початок — о 13:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи U-18 — гандбол
Матч за 21-24 місця, 16 серпня

Румунія — Україна 35:29 (17:16, 18:13)

Нагадаємо, напередодні збірна України U-20 завершила виступи на чемпіонаті Європи-2024 з гандболу, посівши 22 сходинку. У команди цієї вікової групи також була шалена серія поразок.

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