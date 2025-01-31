Одеса переграла Переяслав у матчі гандбольної Суперліги

Сьогодні, 31 січня, стартував 15-й тур гандбольної Суперліги України. У матчі-відкритті Одеса здолала Переяслав із рахунком 34:23.

Пізніше відбудеться ще три поєдинки.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

15-й тур, 31 січня

Переяслав – Одеса 23:34 (10:17, 13:17)

12:00 Ізмаїл – Донбас

14:00 Київ – СКА-Львів

16:00 Карпати Ужгород – Мотор

Нагадаємо, сьогодні відбудеться другий півфінал чемпіонату світу з гандболу, в якому зійдуться Данія та Португалія. Першим фіналістом стала збірна Хорватії, яка здолала Францію.