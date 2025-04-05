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Мотор знову переміг, СКА програв Донбасу у Суперлізі України

Володимир Максименко — 5 квітня 2025, 17:09
Мотор знову переміг, СКА програв Донбасу у Суперлізі України
ФГУ

У суботу, 5 квітня, завершились матчі 12 туру чемпіонату України з гандболу.

Мотор здобув чергову перемогу, вдруге за два дні перегравши Одесу. Запорізький колектив ще не знає гіркоти поразок у сезоні-2024/25.

Донбас впевнено переграв СКА Київ та закріпився на третьому місці у турнірній таблиці. Столичний колектив знаходиться на межі випадіння з чільної четвірки, яка дає право на плейоф.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
12 тур, 5 квітня

Карпати (Ужгород) – ЛДУФК-Політехнік 40:33 (23:17, 17:16)

Донбас – СКА Київ 35:26 (19:13, 16:13)

ХНУ – Ізмаїл 25:27 (13:18, 12:9)

Мотор – Одеса 38:24 (19:12, 19:12)

За підсумками туру Мотор залишився лідером чемпіонату, відірвавшись від одеситів на 6 очок. Аутсайдером чемпіонату залишається Політехнік, який ще не знає смаку перемог.

Нагадаємо, що кілька днів тому жіноча збірна України дізналася суперниць у відборі на Євро-2026

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