Мотор знову переміг, СКА програв Донбасу у Суперлізі України

У суботу, 5 квітня, завершились матчі 12 туру чемпіонату України з гандболу.

Мотор здобув чергову перемогу, вдруге за два дні перегравши Одесу. Запорізький колектив ще не знає гіркоти поразок у сезоні-2024/25.

Донбас впевнено переграв СКА Київ та закріпився на третьому місці у турнірній таблиці. Столичний колектив знаходиться на межі випадіння з чільної четвірки, яка дає право на плейоф.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

12 тур, 5 квітня

Карпати (Ужгород) – ЛДУФК-Політехнік 40:33 (23:17, 17:16)

Донбас – СКА Київ 35:26 (19:13, 16:13)

ХНУ – Ізмаїл 25:27 (13:18, 12:9)

Мотор – Одеса 38:24 (19:12, 19:12)

За підсумками туру Мотор залишився лідером чемпіонату, відірвавшись від одеситів на 6 очок. Аутсайдером чемпіонату залишається Політехнік, який ще не знає смаку перемог.

Нагадаємо, що кілька днів тому жіноча збірна України дізналася суперниць у відборі на Євро-2026