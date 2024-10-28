Мотор встановив рекорд результативності в єврокубках

У неділю, 27 жовтня, запорізький Мотор пройшов першого суперника в межах Кубка Європи – третього за силою єврокубка.

Після виїзної перемоги (32:26) над клубом Еш із Люксембургу моторівці закріпили успіх на умовно домашньому паркеті в словацькому Міхаловце – 46:29.

Цікаво, що підопічні Миколи Степанця встановили рекорд результативності в єврокубковій історії, яка бере свій початок із 2009 року.

Раніше позначки в 40 і більше закинутих м'ячів вдавалося досягти двічі: у 2011 році проти косовської Пехи (44) і у 2013 році проти боснійського Бораца (40).