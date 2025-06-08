Абсурдне припущення: Захарова – про заборону спілкування між жіночою та чоловічою командами

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на інформацію про те, що Федерація забороняє спілкування між жіночою та чоловічою командами, назвавши це абсурдним припущенням.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, де дала низку відповідей на питання "Чемпіона".

"Вибачте, але мені щиро смішно відповідати на подібне запитання. Ні Федерація, ні я особисто не маємо жодного права – і, звісно, не маємо наміру! – забороняти спортсменам із кимось спілкуватися. Це абсолютно абсурдне припущення", – зазначила вона.

Захарова наголосила, що Українська федерація гімнастики завжди підтримувала і підтримує культуру взаємоповаги.

"Ми заохочуємо наших спортсменів до ввічливого спілкування, просимо вітатися одне з одним, зберігати професійний тон, незалежно від особистих симпатій чи обставин.

На жаль, мушу констатувати, що саме чоловіча команда не завжди дотримується цих елементарних правил етикету. Натомість дівоча команда демонструє гідну, дружню, відкрите до спілкування поведінку – і за це я їм щиро вдячна.

Тому, чесно кажучи, озвучене звинувачення не просто безпідставне – воно виглядає дивно й непропорційно ситуації. Закликаю всіх зберігати здоровий глузд і не створювати штучні конфлікти там, де їх немає", – підкреслила Захарова.

Раніше Захарова відповіла на звинувачення в тому, що не спілкується з чоловічою збірною України.