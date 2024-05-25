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Українці кваліфікувалися на Кубок виклику у Варні

Микола Дендак — 25 травня, 01:14
Українці кваліфікувалися на Кубок виклику у Варні

Українські спортивні гімнасти кваліфікувалися на Кубок виклику, який проходить у болгарському Варні.

У фінальній частині змагань, яка відбудеться 25 та 26 травня українці змагатимуться на 5 снарядах.

Результати кваліфікації

Паралельні бруси:

  • 2 місце: Чепурний Назар (15,100)
  • 3 місце: Олег Верняєв (14,250)

Опорний стрибок:

  • 1 місце: Чепурний Назар (14,700)
  • 6 місце: Костюк Володимир (13,550)

Гімнастичні кільця:

  • 4 місце: Олег Верняєв (13,900)

Різновисокі бруси:

  • 3 місце: Губарева Єлизавета (13,400)

Колода:

  • 2 місце: Лобок Діана (13,150)

Нагадаємо, нещодавно Україна зуміла вдруге в історії здобути золото у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, а Верняєв завоював срібло.

Окрім цього, медаль здобув Назар Чепурний (бронза в опорному стрибку).

Спортивна гімнастика Назар Чепурний Олег Верняєв Єлизавета Губарева

Олег Верняєв

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