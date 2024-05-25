Українці кваліфікувалися на Кубок виклику у Варні
Українські спортивні гімнасти кваліфікувалися на Кубок виклику, який проходить у болгарському Варні.
У фінальній частині змагань, яка відбудеться 25 та 26 травня українці змагатимуться на 5 снарядах.
Результати кваліфікації
Паралельні бруси:
- 2 місце: Чепурний Назар (15,100)
- 3 місце: Олег Верняєв (14,250)
Опорний стрибок:
- 1 місце: Чепурний Назар (14,700)
- 6 місце: Костюк Володимир (13,550)
Гімнастичні кільця:
- 4 місце: Олег Верняєв (13,900)
Різновисокі бруси:
- 3 місце: Губарева Єлизавета (13,400)
Колода:
- 2 місце: Лобок Діана (13,150)
Нагадаємо, нещодавно Україна зуміла вдруге в історії здобути золото у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, а Верняєв завоював срібло.
Окрім цього, медаль здобув Назар Чепурний (бронза в опорному стрибку).