Українці кваліфікувалися на Кубок виклику у Варні

Українські спортивні гімнасти кваліфікувалися на Кубок виклику, який проходить у болгарському Варні.

У фінальній частині змагань, яка відбудеться 25 та 26 травня українці змагатимуться на 5 снарядах.

Результати кваліфікації

Паралельні бруси:

2 місце: Чепурний Назар (15,100)

Чепурний Назар (15,100) 3 місце: Олег Верняєв (14,250)

Опорний стрибок:

1 місце: Чепурний Назар (14,700)

Чепурний Назар (14,700) 6 місце: Костюк Володимир (13,550)

Гімнастичні кільця:

4 місце: Олег Верняєв (13,900)

Різновисокі бруси:

3 місце: Губарева Єлизавета (13,400)

Колода:

2 місце: Лобок Діана (13,150)

Нагадаємо, нещодавно Україна зуміла вдруге в історії здобути золото у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, а Верняєв завоював срібло.

Окрім цього, медаль здобув Назар Чепурний (бронза в опорному стрибку).