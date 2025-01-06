Призерка Олімпіади з РФ завершила кар'єру через батька-окупанта, якого ліквідували ЗСУ

Російська гімнастка Анастасія Ільянкова оголосила про завершення кар'єри.

Як пише російське пропагандистське видання ТАСС, спортсменка психологічно не впоралася з тим, що ЗСУ на початку 2023 року ліквідували її батька, який був учасником війни проти України.

"Я прийняла рішення завершити спортивну кар'єру. На жаль, через певні проблеми зі здоров’ям я не можу повноцінно тренуватися. Також для мене стала великим ударом загибель мого батька на СВО (так у Росії називають повномасштабне вторгнення в Україну)", – сказала Ільянкова.

Як відомо, Ільянкова ставала призеркою Олімпійських ігор Токіо. Вона виграла срібло у вправах на брусах.

Зазначимо, що вона особисто підтримала вторгнення до України, в Instagram вона публікувала кілька постів.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув 22-річний російський кандидат у майстри спорту з боксу Владислав Юркевич.

Збройні сили України ліквідували окупанта місяць тому – 4 грудня 2024 року. Він займався боксом з 12 років та входив до вісімки кращих боксерів Сибіру.