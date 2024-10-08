Легендарна спортсменка очолила Федерацію гімнастики України
Ірина Дерюгіна
ФГУ
Сьогодні, 8 жовтня, відбулась позачергова конференція Української федерації гімнастики, на якій обрали нового президента.
Про це повідомляє ФГУ.
Новим очільником організації було обрано головну тренерку збірної команди України з художньої гімнастики Ірину Дерюгіну. Її кандидатуру одноголосно підтримали всі делегати.
До цього вона займала посаду першої віцепрезидентки організації, а президентом був Олександр Сухомлин, який склав свої повноваження за власним бажанням.
Нагадаємо, Дерюгина є дворазовою чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Вперше вона здобула золоту нагороду у 19 років, повторивши це досягнення через два роки. Після завершення професійної кар'єри стала тренером.