Легендарна спортсменка очолила Федерацію гімнастики України

Сьогодні, 8 жовтня, відбулась позачергова конференція Української федерації гімнастики, на якій обрали нового президента.

Про це повідомляє ФГУ.

Новим очільником організації було обрано головну тренерку збірної команди України з художньої гімнастики Ірину Дерюгіну. Її кандидатуру одноголосно підтримали всі делегати.

До цього вона займала посаду першої віцепрезидентки організації, а президентом був Олександр Сухомлин, який склав свої повноваження за власним бажанням.

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Нагадаємо, Дерюгина є дворазовою чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Вперше вона здобула золоту нагороду у 19 років, повторивши це досягнення через два роки. Після завершення професійної кар'єри стала тренером.