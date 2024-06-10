Жіноча студентська збірна України з нічиєї розпочала ЧС у Шанхаї
Жіноча збірна України з нічиєю розпочала чемпіонат світу серед студентських команд, який триває у китайському Шанхаї.
У 1 турі групового етапу українки вирвали нічию у Німеччини. Гра завершилась з рахунком 2:2.
Чемпіонат світу серед студентів
Група С, 1 тур
10 червня
Німеччина — Україна 2:2
Окрім Німеччини суперниками "синьо-жовтих" по групі А є команди Китай та Бразилія.
Збірна України наступний матч зіграє на 11 червня проти Ктаю. Початок — о 9:00 за київським часом.
Зазначимо, що право брати участь у турнірі мають гравці до 25-ти років – 1999 року народження й молодші.