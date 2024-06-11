Жіноча студентська збірна України поступилася Китаю на чемпіонаті світу
Жіноча збірна України зазнала поразки в другому матчі чемпіонату світу серед студентських команд, який триває у китайському Шанхаї.
У 2 турі групового етапу українки поступилися господаркам змагань. Гра завершилась з рахунком 2:1.
Чемпіонат світу серед студентів
Група C, 2 тур, 11 червня
Китай — Україна 2:1
У попередньому турі українки зіграли внічию зі збірною Німеччини.
У завершальному матчі групового етапу збірна України зіграє з Бразилією. Поєдинок відбудеться завтра, 12 червня, о 9:00 за київським часом.
Зазначимо, що право брати участь у турнірі мають гравці до 25 років – 1999 року народження й молодші.