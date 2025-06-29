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Юнацька збірна України переграла Чехію у матчі за 4-те місце на турнірі Futsal Week Summer Cup

Олексій Мурзак — 29 червня 2025, 18:49
Юнацька збірна України переграла Чехію у матчі за 4-те місце на турнірі Futsal Week Summer Cup
УАФ

Збірна України U-19 з футзалу обіграла команду Чехії в матчі за 4-те місце в межах міжнародного турніру Futsal Week Summer Cup.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

"Синьо-жовті" поступалися 0:2, однак змогли переломити хід протистояння у другому таймі. Справжнім героєм став Максим Гайдучик, який спочатку за три хвилини оформив дубль, зрівнявши рахунок, а трохи пізніше записав до свого активу і третій гол, вивівши українську команду вперед.

Чехи так і не змогли оговтатися після такого камбеку від нашої команди, тож матч завершився вольовою перемогою України, яка у підсумку зайняла 4-ту сходинку на турнірі.

Futsal Week Summer Cup
Матч за 4-те місце, 29 червня

Україна U-19 – Чехія U-19 3:2 (0:1)

Нагадаємо, у попередньому матчі збірна України переграла команду Нідерландів.

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