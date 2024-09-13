Збірна України на чемпіонаті світу з футзалу: увійти в призери та переписати історію

У суботу, 14 вересня, в Узбекистані стартує чемпіонат світу з футзалу. Турнір пройде в трьох містах — Ташкенті, Бухарі та Андижані.

Збірна України є одним із 24 учасників турніру, а свій перший матч на турнірі команда Олександра Косенка проведе 15 вересня.

24 nations will compete for #FutsalWC glory... 🏆



See the action unfold in Uzbekistan! 👇👀 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 12, 2024

Розклад матчів збірної України

15 вересня. 18:00. Аргентина – Україна (Хумо Арена, Ташкент).

18 вересня. 15:30. Ангола – Україна (Хумо Арена, Ташкент).

21 вересня. 18:00. Україна – Афганістан (Спорткомплекс, Андижан).

Де дивитися онлайн чемпіонат світу з футзалу 2024 року

Прямі онлайн-трансляції першості в Україні можна буде переглянути на Суспільному мовленні. Усі матчі мундіалю, включно із поєдинками національної збірної України транслюватимуться ексклюзивно на таких платформах, як:

Супутникових каналах Суспільне Спорт;

Місцевих телеканалах Суспільного мовлення;

Діджитал-платформі Суспільне Спорт;

YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Кожен поєдинок "синьо-жовтих" оглядатиметься в передматчевій студії.

Нелегкий шлях до Узбекистану

Шлях на нинішній чемпіонат світу для збірної України розпочався з основного раунду відбіркового турніру. Наша команда перебуває в рейтингу на 6-му місці серед європейських команд, а після дискваліфікації збірної Росії замикає 5 найкращих. І в попередньому раунді, зрозуміло, нашій команді робити було нічого.

В основному раунді команда потрапила до Групи 11, де в жовтні-листопаді 2022 року двічі обіграла команду Косово (3:1 і 5:2), і команду Нідерландів (4:2). І, вже забезпечивши собі перемогу в групі, у заключному четвертому матчі в березні 2023 року дозволила собі зіграти внічию в повторній грі з Нідерландами - 1:1.

А у вересні-грудні 2023 року відбувся еліт-раунд відбіркового турніру ЧС, за підсумками якого переможці відбіркових груп напряму виходили до фінального турніру.

Суперниками українців на цьому етапі були команди Польщі, Сербії та Бельгії. І тут уже були певні проблеми. Розгромивши команду Бельгії у стартовому гостьовому матчі (10:2), українці через п'ять днів програли в номінально домашньому поєдинку команді Польщі (2:3).

Потім, уже в жовтні, українці втратили очки в матчі з командою Сербії. І знову була впевнена перемога в гостях, у Белграді – 6:1, і номінально домашня "осічка" в Угорщині – 1:1. Благо, поляки також програли в першому матчі Сербії (1:2) і зберігали інтригу. А в заключних двох матчах у грудні все склалося якнайкраще для збірної України – розгром Бельгії (8:2) і впевнена перемога над Польщею в гостях (5:3) і прямий вихід на ЧС.

Награний склад і відмінне взаєморозуміння

Головна відмінність футзалу від класичного футболу полягає у відсутності позицій. Є воротар, а всі інші гравці в полі - універсали. У нашій команді в заявку на чемпіонат світу потрапили 14 гравців – три воротарі та 11 універсалів. І, мабуть, основний плюс нашої команди полягає в зіграності складу. Команда в цьому складі грає вже давно, гравці прекрасно розуміють, знають і відчувають один одного.

АФУ

Готуючись до турніру, збірна України провела п'ять контрольних поєдинків: з Коста-Рикою (4:0), Кубою (7:0), Португалією (6:3), Саудівською Аравією (8:3) і Лівією (2:2).

А говорячи про стан команди наприкінці серпня, тренер Косенко зазначав:

"Ми продовжуємо підготовку до Мундіалю, адже в нас ще є час. Ми маємо трохи додати у фізичних кондиціях, награти певні тактичні схеми. У нас запланований ще один збір у Казахстані, де будемо над цим працювати. Треба вдосконалювати свою гру. Тож підготовка триває".

На збір до Казахстану команда прибула 1 вересня. Цю країну було обрано для завершального збору через схожість клімату й однаковий часовий пояс з Узбекистаном. Перед цим команда провела три збори в Ужгороді, Візеу (Португалія) і Сараєво (Боснія і Герцеговина). Збір у Казахстані не передбачав контрольних ігор, команда була занурена тільки в тренувальний процес. А вже 13 вересня команда перебралася до Узбекистану, провівши в Ташкенті тренування.

Фаворит і команда-загадка

Суперниками збірної України на першому етапі цьогорічного ЧС по групі стануть команди Аргентини, Афганістану та Анголи. Суперники абсолютно різні, але такі, що дають непогані шанси українцям на боротьбу за місце в плейоф.

Так, команда Афганістану є дебютантом світової першості, і в грі з нею будь-який суперник почуватиметься фаворитом. Лише одного разу брала участь у чемпіонаті світу і збірна Анголи. На минулому Мундіалі в Литві-2021 представник Африки програв усі три матчі – Японії (4:8), Парагваю та Іспанії (двічі – 1:4) і завершив боротьбу вже після першого етапу. Але вже на нинішньому ЧС у команди Анголи є реальний шанс набрати перші очки – у матчі з дебютантами з Афганістану.

А ось збірна України, якщо ставить перед собою великі цілі – зобов'язана обігрувати обох суперників. Ні Ангола, ні, тим більше Афганістан не належать навіть до середняків у світовому футзалі.

Інша справа – збірна Аргентини. Команда брала участь у всіх попередніх чемпіонатах світу, а 2016-го стала чемпіоном. У 2021-го південноамериканська збірна знову дійшла до фіналу, обігравши в півфіналі принципових суперників із Бразилії – 2:1. Щоправда, у вирішальному матчі аргентинці поступилися збірній Португалії з тим самим рахунком 1:2.

Саме з командою Аргентини збірна України проведе перший матч на ЧС-2024. Старт – дуже нелегкий. Проте, з іншого боку, команда порине у справжню боротьбу вже з першого матчу. Згідно з регламентом нинішнього ЧС-2024 після групового етапу одразу починаються матчі плей-оф. До 1/8 фіналу виходять 12 команд, які посіли 1-2 місця у групах, а також 4 найкращі треті команди.

Склад збірної України

Воротарі: Юрій Савенко (Аврора Київ), Олександр Сухов (ХІТ Київ), Кирило Ципун (П'яст, Польща);

Польові гравці: Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Петро Шотурма (Ураган Івано-Франківськ), Євген Жук, Андрій Мельник, Данило Абакшин, Ігор Чернявський (усі – ХІТ Київ), Микола Микитюк (Кордоба, Іспанія), Ростислав Семенченко (Аврора Київ), Михайло Зварич (Енергія Львів), Назар Швед, Артем Фаренюк (обидва – Євробус, Польща).

Український слід в історії ЧС

Нинішній турнір стане 10-м ювілейним чемпіонатом світу з цього виду спорту. І збірній України є чим пишатися у футзалі. Команда брала участь у більш ніж половині турнірів, а її головний тренер Олександр Косенко, бувши гравцем, досягав із командою історичних успіхів.

Перший чемпіонат світу з футзалу відбувся 1989 року в Нідерландах. Турнір, у якому брали участь 16 команд, обійшовся без збірної СРСР, частиною якої могли б стати українські гравці. А першим чемпіоном світу стала збірна Бразилії, яка обіграла у фіналі господарів майданчика з Нідерландів із рахунком 2:1.

Наступний турнір відбувся за три роки, у 1992-му, і відтоді проводиться раз на чотири роки, у високосні роки. Винятком став чемпіонат світу-2020, який було перенесено на 2021-й через пандемію коронавірусу.

Збірна України дебютувала на третьому чемпіонаті світу-1996 в Іспанії й у рік дебюту досягла свого найбільшого успіху. На першому груповому етапі наша команда розгромила збірні Австралії (11:2) і Єгипту (10:3), але програла команді господарів з Іспанії (1:4), а на другому, зіграла внічию з Нідерландами (4:4) і Бразилією (2:2), а також переграла команду Уругваю (5:3). Команда посіла 2-ге місце в турнірній таблиці групи та вийшла до півфіналу.

Уже в півфіналі команда вдруге програла збірній Іспанії - 1:4, а в матчі за 3-тє місце, у впертій боротьбі поступилася Росії - 2:3. Чемпіонами того турніру стали гравці збірної Бразилії, які обіграли у фіналі команду Іспанії з рахунком 6:4, а українці посіли підсумкове 4-те місце, що досі є найкращим результатом команди на ЧС.

Олександр Москалюк на тому турнірі забив 10 голів і розділив 2 місце в бомбардирських перегонах, відставши лише від Мануеля Тобіаса (14). 6 голів забив Олег Безуглий, а по 4 - брати Сергій та Юрій Усаковські. Нарешті, 3 голи в нашій команді були на рахунку нинішнього головного тренера національної команди Олександра Косенка.

Що цікаво, наступний ЧС-2000 команда пропустила, але потім брала участь у чотирьох чемпіонатах поспіль (2004-2016), однак навіть до півфіналу жодного разу не доходила, програючи або на ранніх стадіях плей-оф, або вибуваючи за підсумками другого групового етапу змагань. А ЧС-2020, який проходив у Литві 2021 року, українці взагалі пропустили, не зумівши подолати європейський відбірковий турнір. Але зараз команда повертається у світову футзальну еліту.

Медалі Євро

Утім, назвати команду середняком або вискочкою ніяк не можна. Адже куди успішніше для української збірної складалися чемпіонати Європи. Двічі поспіль - у 2001-му і 2003-му роках - наша команда доходила до фіналу. Але, спочатку поступилася збірній Іспанії (1:2 у додатковий час), а через два роки вже команді Італії - 0:1.

А у 2022-му році команда повторила своє друге найкраще досягнення в історії на чемпіонатах Європи, посівши 4-те місце, як і у 2005-му році. На турнірі в Нідерландах українці поступилися в матчі за 3-тє місце команді Іспанії - 1:4.

Від капітана до тренера

Не можна окремо не сказати про Олександра Косенка. Адже 54-річний фахівець чимало віддав національній збірній не тільки як тренер, а і як гравець. Вихованець футбольної школи "Дніпро-75" (Дніпро) розпочав професійну кар'єру 1993 року. І аж до 2008-го, коли завершив кар'єру, встиг змінити шість клубних команд. Як гравець став п'ятиразовим чемпіоном України, володарем національного Кубку. Найкращий гравець чемпіонату України 1997 і 1998 року.

Олександр Косенко АФУ

За збірну України Косенко виступав із 1995 року і протягом багатьох років був капітаном національної збірної. У складі збірної він домігся головних успіхів в історії команди - двічі віцечемпіон Європи (2001, 2003), а також учасник чемпіонату світу 2004 року. Входить до п'ятірки найкращих бомбардирів національної збірної за всю історію. Крім цього, є чемпіоном світу серед студентів 1998 року, а також бронзовим призером студентського чемпіонату світу 1996 року.

У 2010-му році Косенко почав тренерську кар'єру, а у 2014-му вже очолив головну команду країни. І керує нею вже протягом 10 років.

Плейоф

24-27 вересня – 1/8 фіналу

29,30 вересня – 1/4 фіналу

2,3 жовтня – 1/2 фіналу

6 жовтня – Фінал / Матч за 3 місце