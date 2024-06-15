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Ураган переміг SkyUp та здобув бронзу чемпіонату України

Владислав Уткін — 15 червня, 17:22
Ураган переміг SkyUp та здобув бронзу чемпіонату України

Івано-франківський Ураган здобув перемогу над київським SkyUp у третьому матчі серії за бронзу Екстра-ліги України з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:5.

Зазначимо, що у першому та другому матчах Ураган святкував перемогу, тому долю бронзових нагород вдалось вирішити вже в цьому поєдинку.

Екстра-ліга України з футзалу
Бронза, третій матч, 15 червня

SkyUp (Киів) Ураган (Івано-Франківськ) 3:5 (2:3)

Рахунок у серії — 0:3

Нагадаємо, сьогодні столичний ХІТ розгромив львівську Енергію та став чемпіоном України.

Екстра-ліга Ураган

Ураган

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