Ураган переміг SkyUp та здобув бронзу чемпіонату України
Івано-франківський Ураган здобув перемогу над київським SkyUp у третьому матчі серії за бронзу Екстра-ліги України з футзалу.
Поєдинок завершився з рахунком 3:5.
Зазначимо, що у першому та другому матчах Ураган святкував перемогу, тому долю бронзових нагород вдалось вирішити вже в цьому поєдинку.
Екстра-ліга України з футзалу
Бронза, третій матч, 15 червня
SkyUp (Киів) — Ураган (Івано-Франківськ) 3:5 (2:3)
Рахунок у серії — 0:3
Нагадаємо, сьогодні столичний ХІТ розгромив львівську Енергію та став чемпіоном України.