Ураган переміг SkyUp та здобув бронзу чемпіонату України

Івано-франківський Ураган здобув перемогу над київським SkyUp у третьому матчі серії за бронзу Екстра-ліги України з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:5.

Зазначимо, що у першому та другому матчах Ураган святкував перемогу, тому долю бронзових нагород вдалось вирішити вже в цьому поєдинку.

Екстра-ліга України з футзалу

Бронза, третій матч, 15 червня

SkyUp (Киів) — Ураган (Івано-Франківськ) 3:5 (2:3)

Рахунок у серії — 0:3

Нагадаємо, сьогодні столичний ХІТ розгромив львівську Енергію та став чемпіоном України.